Szafnauer pide que se revise el límite de gastos de la F1 para 2026

Desde su introducción, el límite presupuestario de la Fórmula 1 siempre ha sido un tema de discordia, con equipos que no ocultaban que querían retocar lo que se incluía o no dentro de los costes permitidos o cómo se revisaba. La cuestión afecta especialmente a los equipos de mitad de tabla que no pudieron hacer grandes inversiones antes de la introducción de la medida, pero también a todos los equipos que necesitan ponerse al nivel de los de arriba.

Hace unas semanas, James Vowles, ahora director de equipo de Williams, comentó la necesidad de que la F1 excluyera ciertas partidas del límite presupuestario, para dar la oportunidad de invertir en instalaciones y maquinaria sin tener que renunciar al mismo tiempo al desarrollo de monoplazas. De hecho, mientras que los equipos punteros pudieron realizar grandes inversiones antes de que se introdujera el límite de costes, otros equipos tuvieron que hacer frente a un periodo de crisis financiera, a la espera de tiempos mejores.

Esteban Ocon, Alpine A523 Foto de: Alpine

A pesar del apoyo de la empresa matriz Renault, Alpine no ha ocultado que, en términos de equipamiento, el equipo sigue estando por detrás de otras escuderías punteras, hasta el punto de que ha anunciado la compra de un nuevo simulador que debería estar terminado en los próximos años.

Sin embargo, cuando se trata de reforzar varias instalaciones al mismo tiempo, está claro que el margen se estrecha cada vez más. Precisamente por esta razón, Otmar Szafnauer, director del equipo francés, advirtió a la Fórmula 1 contra la creación de una ventaja para los equipos más poderosos, al dejar los proyectos de infraestructuras claves incluidos en el actual techo de gasto.

Con la mayoría de los proyectos relacionados con el rendimiento incluidos en este límite, hay poco margen para que los equipos se pongan al día sin hacer concesiones. Se hizo una excepción para la construcción de nuevos túneles de viento, específicamente exentos de las normas financieras, y Aston Martin se aprovechó de ello.

Aunque existen exenciones con una asignación adicional de dinero de unos 36 millones para un periodo de cuatro años, tal cifra no es suficiente para cubrir todas las inversiones necesarias. De hecho, a lo largo de las próximas temporadas los equipos también incurrirán en gastos adicionales necesarios para adaptarse al nuevo reglamento.

El actual simulador Alpine. El equipo ya ha realizado inversiones para asegurarse una nueva instalación Foto de: Renault F1

"Sólo tenemos que asegurarnos de que la FIA permite una cierta cantidad de infraestructura necesaria para que todos los equipos sean competitivos, o que el 'terreno de juego' esté nivelado sin contar el techo de costes. Porque de lo contrario se crea una desigualdad en este ámbito, ya que tenemos un tope de gastos", explicó el director de equipo del fabricante transalpino.

Szafnauer señaló que algunos proyectos son prácticamente obligatorios para todos los equipos debido al nuevo reglamento de motores de 2026. El cambio a la configuración híbrida, con un MGU-K mucho más potente y la eliminación del sistema MGU-H, obligará a Alpine a construir un nuevo banco de potencia actualizado.

"Parte del presupuesto tiene que destinarse a la normativa", explicó Szafnauer. "Por ejemplo, la nueva normativa para 2026 exige un nuevo banco de potencia de la caja de cambios. El que tenemos ahora no puede soportarlo, así que hay que gastar ese dinero. Y entonces, una vez que te lo gastas, ya no tienes suficiente para hacer otras cosas", dijo para finalizar.

Pat Fry, Director Técnico de Alpine F1 Team y Laurent Rossi, Director Ejecutivo de Alpine. Foto de: Alpine