Szafnauer: "Negociamos con Ricciardo y acabamos con Gasly"

El mercado de fichajes comenzó a moverse después de la retirada de Sebastian Vettel, que dejó vía libre en Aston Martin para que llegara Fernando Alonso, y a su vez, generó un hueco en el equipo Alpine. El conjunto francés llegó a anunciar a Oscar Piastri, aunque el australiano renegó del comunicado que lanzaron en Enstone y terminó en las filas de McLaren después de una discusión legal por sus servicios para la temporada 2023.

Eso provocó que los galos no tuvieran a nadie en la reserva, por lo que se lanzaron al fichaje de Pierre Gasly después de que se liberara de sus compromisos con la familia Red Bull. Sin embargo, antes se pusieron en contacto con Daniel Ricciardo, el mayor perjudicado de los cambios en la parrilla del Gran Circo.

Según confirmó el director de Alpine, Otmar Szafnauer, querían contratar al australiano, pero no fue posible hacerse con su firma: "Hablamos con Daniel [Ricciardo] y acabamos con Pierre [Gasly] cuando estuvo disponible. Ahora Ricciardo ha fichado por Red Bull, pero creo que es un piloto fantástico, todavía es joven, y no me sorprendería que volviera a competir en el futuro".

El máximo responsables de los franceses no fue el único en hablar sobre la 'Silly Season' y Ricciardo, y el jefe de Haas, Guenther Steiner, indicó que todavía era demasiado pronto para proponer una nueva dupla en su equipo: "Es un poco pronto para hablar ya de un cambio de pilotos para el año que viene, así que ¡vamos a ver cómo nos va con ellos [con Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg]!".

"Seguro que en algún momento, tal vez hable con él [con Daniel Ricciardo], pero no puedo prometer nada, porque si nuestros dos pilotos hacen un buen trabajo...", dijo. "Todo el mundo va a querer hablar con Daniel. Durante el año sabrá de nuevo lo que quiere hacer y será interesante para todos en la Fórmula 1"

"Por el momento quiero averiguarlo, tengo un nuevo piloto este año, que solo ha disputado dos carreras con nosotros, ¡así que tengo que darle una oportunidad!", concluyó el director del conjunto de Kannapolis sobre las opciones de volver a ver a Daniel Ricciardo en 2024 en el Gran Circo como sustituto de Nico Hulkenberg.

