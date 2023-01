Szafnauer defiende el modelo de Alpine en F1 y cómo fichó a Gasly

Cargar el reproductor de audio

Después de que Alpine no tuviera un claro director de equipo en 2021, la temporada pasada el director ejecutivo de la marca, Laurent Rossi, volvió a una estructura más tradicional.

Szafnauer está por debajo de Rossi, que tiene la responsabilidad general de la división de coches de calle y del equipo de carreras, y como tal es clave en las grandes decisiones, como las contrataciones de pilotos.

Después de dejar Aston Martin a principios del año pasado, Szafnauer dijo que un equipo no podía tener "dos Papas", en referencia a la llegada de Martin Whitmarsh a Aston, pero insiste en que la situación es diferente en Alpine, donde las dos personas clave trabajan bien juntas.

"Trabajar con Laurent es realmente fácil", dijo Szafnauer cuando Motorsport.com le preguntó por sus comentarios anteriores. "Porque somos como Papas de iglesias separadas. Él es el Director General de Alpine, la empresa automovilística, y yo respondo ante él".

"Uno de los pilares de la compañía de coches Alpine es el equipo de F1, o una de las entidades que están por debajo de la marca. Así que sólo le informo a él. Tiene todo tipo de informes directos, para vender coches, diseñar coches, fabricar coches, comercializar los coches, todas esas cosas. Es como si Toto [Wolff] dependiera de Ola Kallenius".

Rossi señaló el pasado septiembre que Szafnauer era uno de los fichajes de los que se sentía "más orgulloso", y éste asegura que la división de responsabilidades dentro de Alpine es clara.

"Lo último que quieres cuando llegas es que haya solapamiento", señaló. "División de tareas significa que yo hago esto y tú haces esto otro, y no nos solapamos en algunas cosas. Solapamiento o superposición significa que yo no lo hago y tú no lo haces. Y todo queda en agua de borrajas".

"Eso es peor. Al principio, había cierto solapamiento. Pero luego se convirtió en 'yo hago esto, tú haces esto', y entonces lo consigues, y ya no hay solapamiento, no hay superposición, yo hago esto, tú haces esto. Y ahora estamos en ese punto".

Pierre Gasly, Alpine A522

Szafnauer citó su participación dese el principio en la incorporación de Pierre Gasly como ejemplo de cómo funcionan las cosas dentro del equipo, donde él hace gran parte del trabajo preliminar.

"Llamé a Franz [Tost] para decirle ¿puedes liberarlo? Y Franz dijo que no. Y yo le dije: bueno, estupendo. Me alegro de que hayas dicho eso. Porque lo último que quería oír era, ¡sí, estoy deseando deshacerme de este tipo!'. Me dijo: 'No, lo necesito, es un gran piloto. No quiero perderlo".

"Le dije 'gracias, con todo respeto, ¿te importa si llamo a Helmut [Marko]? Él podría tener una perspectiva diferente'. Llamé a Helmut. Pero al mismo tiempo, cuando llegaba a ciertos pasos, llamaba a Laurent y le decía: 'mira, esto es lo que he hecho. Hasta aquí he llegado. Ahora tengo que ir a Estados Unidos y hablar con Bryan Herta sobre la opción de Colton Herta".

Y reveló que incluso trabajó para Red Bull de manera indirecta: "También hice esa parte. Fui a comer con Bryan y Colton. Porque soltar a Gasly estaba condicionado a que Red Bull encontrara un sustituto con el que estuvieran contentos. Si no, no lo habrían liberado".