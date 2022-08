Szafnauer contradice la explicación de Alonso sobre su marcha

Cargar el reproductor de audio

La noticia del fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin llegó por sorpresa en el primer día de las vacaciones veraniegas, y es que el jefe de su actual equipo, Otmar Szafnauer aseguró que solo necesitaban "diez minutos" para acordar una renovación que iban a anunciar en este Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

En la previa del fin de semana en Spa-Francorchamps, el piloto español explicó cómo se gestó su salida de Alpine hacia la escudería británica, y las partes se contradicen.

El dos veces campeón del mundo explicó que la retirada de Sebastian Vettel fue el detonante para que empezara a negociar con los de Silverstone, y que después de varios meses de conversaciones con los franceses, optó por firmar un nuevo contrato multianual en el que solo tenían en cuenta su rendimiento y no su edad, como sí pasaba en Enstone.

Además, indicó que todos dentro del garaje galo conocían de su marcha antes del anuncio oficial, incluidas las altas esferas y sus propios mecánicos, pero el máximo responsable de la gestión del equipo, Szafnauer, no sabía nada.

"Me alegra esta pregunta", respondió Fernando Alonso cuando se le puso sobre la mesa si su jefe era consciente de su decisión. "Es cierto, Otmar [Szafnauer] no sabía nada, pero informé a Laurent Rossi [CEO de Alpine], al presidente Luca de Meo, a mis mecánicos y a mis ingenieros antes de cualquier anuncio".

"Todas las personas que estaban involucradas en las negociaciones, habían sido informadas antes de cualquier anuncio de Aston Martin", dijo el asturiano. "Otmar no estaba involucrado en las negociaciones, y probablemente, Laurent o Luca no le llamaron antes del anuncio y se sorprendió, pero toda la gente con la que he estado negociando estaba informada antes del anuncio de mi movimiento a Aston Martin".

Esas declaraciones son las que hacen dudar de la veracidad de la historia de Szafnauer, quien negó tener cualquier problema con su piloto y la forma en la que se comunicó su marcha.

"Digo la verdad y como es", explicó a Motorsport.com. "Cuando dejé a Fernando [Alonso] el domingo de Hungría, me dijo 'mira, no te preocupes, tenemos tiempo, voy a estar en mi barco en Grecia durante las vacaciones'".

"Eso es todo lo que sabía, me invitó a un café en su barco, y le dije que si estaba por allí, lo buscaría", continuó. "Eso es todo, es lo que me dijo, si eso ocurrió o no, no lo sé".

"Por lo que tengo entendido, el anuncio fue a las 09:00 de la mañana del lunes. Creo que sobre las 08:30 o 08:45 llamó a Luca [de Meo] y también a Laurent [Rossi]", reveló el estadounidense. "Y con sólo 15 minutos de antelación es difícil llamar a tres personas".

"Así que sí, el anuncio llegó antes de que él tuviera la oportunidad de llamarme, pero no fue el domingo por la noche cuando se nos avisó", contradijo el jefe de Alpine.

Fernando Alonso afirmó que todas las partes implicadas en las negociaciones sabían que se iría a Aston Martin y, aunque Otmar Szafnauer llegó después que el asturiano al conjunto, también participó en las conversaciones.

"Las negociaciones con Fernando comenzaron antes de que yo me incorporara al equipo. Todos éramos conscientes de que su contrato llegaba a su fin, y él empezó a decir que le gustaría seguir en la F1, y quedarse con nosotros", aseguró. "Así que esas negociaciones comenzaron sin que yo estuviera allí, pero hacia el final, me involucré".

Cuando se le preguntó sobre si sentía que el ovetense le había menospreciado, el máximo responsable de los franceses, dijo: "No, en absoluto. Como he dicho, es un agente libre".

"No hay ninguna obligación por parte de Fernando de hacer otra cosa que no sea lo que le corresponde hacer a él", defendió. "Siempre digo que un acuerdo tiene que ser bueno para ambas partes, y si él encontró un contrato que era mejor, entonces debe ir a por ello".

"Pusimos lo mejor de nosotros, como dije, tuvimos negociaciones con él de buena fe, y pensamos que estábamos cerca de llegar a un acuerdo que fuera bueno para ambas partes, pero él era un agente libre, y podía hacer lo que hiciera", concluyó el jefe de Alpine.

