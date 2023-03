Suspendida la sanción contra Mazepin: puede volver a competir en Europa

Cargar el reproductor de audio

El Tribunal General de la Unión Europea ha suspendido las sanciones impuestas por la UE (Unión Europea) contra Nikita Mazepin el pasado año tras la invasión de Rusia sobre Ucrania. Al piloto le habían incluido en la lista negra por ser hijo de un oligarca (su padre Dmitry Mazepin del entorno del presidente Putin), pero el tribunal ha dictaminado ahora que no estaba implicado en los motivos que habían desencadenado la medida.

La sentencia establece que Mazepin podrá acceder al territorio de la Unión Europea para negociar su contratación como piloto profesional en la Fórmula 1 u otros campeonatos de automovilismo que también (o únicamente) se celebren en territorio de la UE, así como para participar en eventos o pruebas.

"Estoy muy satisfecho con la sentencia del tribunal", declaró Mazepin a TASS. "Ahora tengo la esperanza de poder reanudar mi carrera. Haré todo lo posible para recuperar el tiempo perdido y espero volver al deporte que amo y al que he dedicado la mayor parte de mi vida."

La carrera de Mazepin en la Fórmula 1 llegó a un repentino final el 5 de marzo del año pasado, cuando el equipo Haas anunció que había rescindido su contrato con el piloto ruso y su acuerdo de patrocinio con la importante empresa rusa de fertilizantes Uralkali.

Sin embargo, se mantienen las normas aplicadas por la FIA tras el estallido de la guerra en Ucrania. Los pilotos rusos no pueden correr bajo la bandera de su país, pero sí con la licencia de otra nación.

En 2023, la FIA confirmó que los pilotos rusos no podrán expresar apoyo a su país, pero ya no estarán obligados a firmar una declaración reiterando su no apoyo.

Más allá de su nacionalidad, parece muy improbable que Mazepin pueda vover a la Fórmula 1. Además de haber pocas vacantes a corto plazo, su relación con el equipo que le había llevado a la categoría acabó mal. De hecho, el que era su compañero, Mick Schumacher, se quedó sin sitio en la escudería norteamericana. Quien le sustituyó, Kevin Magnussen, es ahora el referente de Haas y comparte alineación con Nico Hulkenberg, que ha vuelto a ser titular después de tres años como suplente.