Wolff no permitirá que se "esconda bajo la alfombra" ningún error de la FIA

Susie Wolff comunicó que presentó una denuncia penal contra la FIA en los tribunales franceses por las acusaciones infundadas contra su persona el pasado mes de diciembre. Eso se debe a que la federación internacional publicó una declaración en la que afirmaban que estaban llevando a cabo una investigación sobre posible intercambio de información con su marido y director de Mercedes, Toto Wolff, al estar ella como responsable de la F1 Academy, algo que acabó desmintiéndose.

La forma en la que el organismo rector hizo público el comunicado y la manera en que se reveló la identidad de los Wolff, causó una gran polémica, y eso fue lo que motivó el procedimiento ante los tribunales. La decisión de acudir a la justicia recibió el respaldo de Lewis Hamilton, y Toto Wolff dejó claro que su mujer está decidida a llegar hasta el final para entender por qué la FIA actuó de esa forma.

"En primer lugar, Susie [Wolff] es una mujer fuerte", dijo el austriaco a Sky. "No acepta nada de nadie y, como siempre, sigue sus convicciones y valores, como en este caso. Es muy poco emocional y pragmática, cree que se ha hecho mal, y el tribunal tiene que oírlo, nada va a apartarla de ese camino, así es su carácter".

"Y, por otro lado, está el caso y el hecho de que durante todo el año hemos estado hablando de casos de [falta de] transparencia y otros factores diversos que no son tan buenos, y a eso se refería Lewis [Hamilton]", continuó el director de los de Brackley. "Deberíamos hablar de la grandeza del deporte y de dónde estamos, y no de otras cosas, pero es necesario sacarlo".

Conoce más sobre lo que pasó con los Wolff y la FIA: Fórmula 1 Las preguntas por responder de la batalla FIA vs. Wolff

Aunque la FIA dio marcha atrás en su investigación sobre el asunto de los Wolff tan solo 48 horas después, la falta de disculpas y explicaciones sobre lo que motivó a ello no sentó bien. Hay dudas sobre la realidad de las quejas de los equipos, y también sobre la fuente de la historia original que provocó la investigación del organismo rector, y fue por todo ello por lo que el responsable de Mercedes dijo que era clave obtener respuestas sobre lo que de verdad pasó.

"Creo que Susie, como he dicho antes, ha comenzado ese proceso hace muchos meses", aseguró. "[Ella] Lo ha hecho con mucha diligencia, en lo que a mí respecta, y llegará hasta el final, y creo que lo más importante para ella es averiguar qué ha pasado, que la gente asuma su responsabilidad y que las cosas no se escondan debajo de la alfombra".

"Pienso que, como deporte, debemos hacerlo, en todos los ámbitos, tanto en el caso de Susie como en el de otros equipos. Creo que este deporte tiene una base tan grande, lo estamos haciendo tan bien, que tal vez debemos sacarlos, digamos, de las jurisdicciones hacia el mundo real y ver lo que pasa", dijo el austriaco.

Toto Wolff no cree que la acción legal vaya a cambiar el rumbo de la Fórmula 1, pero afirmó que hay momentos en los que los implicados no pueden quedarse de brazos cruzados y aceptar que se tomen ciertas medidas contra ellos: "No creo que exista un momento decisivo, solo pienso que, llegados a cierto punto, no deberíamos limitarnos a recibir esos golpes y aceptarlos".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!