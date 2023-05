El suministrador de combustibles que Vettel apoyó y postula a la F1

La tecnología P1 Fuels saltó a la palestra en el Gran Premio de Gran Bretaña de la pasada campaña, cuando Sebastian Vettel hizo una exhibición con el monoplaza con el que Nigel Mansell conquistó el título mundial de Fórmula 1 en 1992, aunque lo hizo sin usar combustibles fósiles. En aquel momento, el germano dijo que una de sus razones era demostrar que era posible seguir usando motores de combustión interna en los coches de una forma sostenible.

"Utilizo combustibles neutros en carbono para demostrar que podemos seguir conservando nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra cultura en el automovilismo, pero de una manera más responsable", explicó el tetracampeón del mundo.

P1 Fuels cree que mostrar su tecnología en el automovilismo puede ayudar a acelerar la adopción generalizada de sus productos por parte de los consumidores, y ya es el proveedor exclusivo del WRC. Ahora, el cofundador y director de operaciones de la compañía, Benjamin Pochammer, reveló que han empezado a trabajar con algunas escuderías de Fórmula 1 para evaluar posibles asociaciones en el futuro, puesto que los grandes premios darán la bienvenida a combustibles sostenibles a partir de 2026.

Y aunque el Gran Circo trabaja en la actualidad con Aramco para el desarrollo de esa tecnología para la normativa del futuro, P1 Fuels afirmó que están hablando con los conjuntos para comprobar cómo podrían participar: "No hay ninguna licitación en este momento en la Fórmula 1, puesto que Aramco es el único, pero allí, todos pueden tener diferentes marcas de combustibles, así que, de hecho, tenemos algunas compañías que ya están con equipos y quieren probar nuestros productos".

Pochammer estuvo hablando con Motorsport.com en el Rally de Portugal y aunque no detalló de quiénes se trababa, aseguró que era algo "emocionante" para dar a conocer al público a sus productos de P1 Fuels: "Nos encantan las carreras, así que es emocionante, pero queremos llegar al gran mercado, marcar la diferencia".

"Tenemos una visión, y este es el primer paso, pero el segundo es salir ahí fuera para que todo el mundo pueda usar ese tipo de combustible, porque esa es la visión que tenemos", explicó el cofundador y director de operaciones de la novedosa marca.

Relación con Sebastian Vettel

Aunque su relación con el piloto alemán ha sido muy beneficiosa para dar a conocer sus productos, Pochammer afirmó que todo era informal, y que se produjo porque el alemán quería aportar su granito de arena para ayudar al planeta: "En 2015 me dijo que tenía que hacer algo por el clima y que quería participar en una carrera, así surgió la idea. Llevó un par de años, y ahora hemos demostrado que funciona en todos los motores, el reglamento está ahí, y el mundo lo está considerando".

"A él [Vettel], le encanta lo que está haciendo P1 Fuels, no es un embajador oficial ni nada de eso, lo está usando y, de hecho, donde quiera que va dice que conduce el coche, pero solo con nuestra marca, y eso nos encanta", aseguró. "Vettel está muy metido en ese tema, no lo está haciendo por ninguna otra razón que no sea para un cambio".

