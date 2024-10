La FIA defiende que solo "alquila" la F1 a la FOM y Liberty Media

Durante los dos primeros años de su presidencia, la FIA y la FOM no siempre estuvieron de acuerdo, y un ejemplo de ello fue el rechazo a Andretti para ser el undécimo equipo de la parrilla de Fórmula 1, pero las cosas parece ir mucho mejor, como aseguró el máximo responsable de la federación internacional en una entrevista a Motorsport.com.

"La FOM entiende ahora el papel de la FIA", afirmó Mohammed ben Sulayem. "Ahora entienden cuál es nuestra misión. No sé cuál era el problema antes, y pregunto, '¿podrían decirme cuál fue el contratiempo durante los dos últimos años y medio y qué estaba haciendo mal?', sinceramente si pido un mejor trato para la FIA, ¿a quién debido acudir?".

"¿A veces tengo que pagarlo de mi bolsillo? Yo mismo no recibo ni un céntimo de la FIA, entonces, ¿cuál es exactamente el problema si pido mejores equipos y más recursos para lograr un deporte mejor?", comentó.

"La Fórmula 1 sigue perteneciendo a la FIA"

Mohammed ben Sulayem señaló que la FIA "alquila" los derechos comerciales de la Fórmula 1 a la FOM, y sugirió que los directores del organismo entienden mejor esa situación: "Todas esas tonterías que teníamos antes, esa charla por la separación... por el amor de Dios, ¿podemos empezar a comportarnos con un poco más de madurez?".

"Seguro que eso no va a ocurrir", dijo el presidente de la federación internacional cuando se le preguntó sobre qué había detrás de esa mejora de las relaciones. "La FIA entiende ahora que este es un barco que no necesita más oleaje, y podemos tener nuestras diferencias, pero no voy a cruzar una línea gritando que no quiero los derechos comerciales, de verdad que no los quiero, pero hay cosas que la gente debe entender".

"¿Qué necesitamos? Necesitamos una situación en la que seamos dos iguales", continuó. "La Fórmula 1 sigue perteneciendo a la FIA, alquilamos los derechos, se los arrendamos a otra persona, y lo entendemos y ambos lo respetamos. Repito, si me preguntaras ahora a quién elegiría como promotor, si yo fuera quien decidiera, me decantaría por Liberty Media, porque saben cómo comercializar este deporte, pero la FIA tiene que hacerse más fuerte".

"Y lo estamos haciendo al reposicionar y reformar la federación, pero eso también requiere que la parte comercial entienda y respete nuestra posición, ya que nos encargamos de las reglas y el cumplimiento", continuó. "Trabajo muy bien con la FOM, con Greg Maffei [presidente y CEO de Liberty Media], hablamos a menudo. Quería fortalecer la relación, y ¿es mejor ahora?".

"Sí, mucho mejor. Por ejemplo, antes nunca teníamos reuniones estratégicas, pero ahora sí que las tenemos, y estoy muy contento por ello, porque mejora nuestra relación y el deporte en sí, al final, es mejor para todos", sentenció Mohammed ben Sulayem.

