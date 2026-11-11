Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Mercedes baraja centrarse en Russell tras perder 90 puntos con Verstappen en 5 fines de semana

George Russell está perdiendo terreno frente a Verstappen en la lucha por el subcampeonato de la F1 2026, cuando aún quedan hasta tres pruebas por disputar.

Benjamin Vinel Federico Faturos

Publicado: 11 nov 2026, 13:50

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Mercedes está barajando la posibilidad de dar a George Russell "todo el apoyo" para asegurar un doblete en el campeonato de pilotos, tras el primer título mundial de Fórmula 1 conseguido por Kimi Antonelli.

Quedan tres pruebas para que termine la temporada 2026, suponiendo que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi se celebren según lo previsto, y hay nada menos que cinco pilotos en liza por el segundo puesto de la general: Max Verstappen (279 puntos), Russell (262), Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) y Lando Norris (246).

Sin embargo, Russell ha atravesado una racha catastrófica en las últimas cinco pruebas, en las que solo ha sumado 26 puntos frente a los 116 de Verstappen. El británico sufrió una avería en la unidad de potencia en Malasia, se salió de la pista y abandonó en la carrera sprint y recibió una penalización por cambio de motor en Singapur, tuvo una carrera desconcertantemente mala en Austin, sufrió un problema de despliegue de energía en México e hizo un trompo a la salida de boxes en São Paulo.

"Aún no he pensado en el campeonato de pilotos", comentó el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, tras el Gran Premio de Brasil. "Queremos sin duda que consiga el máximo de puntos y, con suerte, termine segundo, y tenemos que pensar en qué vamos a hacer al respecto, pero podría darse el caso de que le dediquemos todos nuestros esfuerzos".

George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Héctor Vivas / Fórmula 1 vía Getty Images

Mercedes se alzó el domingo en Interlagos con su noveno título mundial de constructores, el segundo con Russell, quien aportó tres puntos a la corona de 2020 de las Flechas Plateadas al sustituir a Hamilton en el GP de Sakhir.

Cuando se le preguntó cómo animar a Russell de cara a 2027, Wolff respondió: "Ya sabes, hoy es el campeonato de George, es el campeonato de constructores, y él forma parte del equipo; y me alegro mucho de que pueda disfrutar de este momento, porque se lo debemos".

"Lo ha tenido muy difícil en algunos momentos, y el sábado de Brasil fue un buen ejemplo. Estaba dominando por completo la clasificación en mojado, debería haber conseguido la pole fácilmente, y luego esa última vuelta se la arrebató".

"Ahora nos quedan tres carreras. Vamos a darlo todo, como he dicho, y él se recuperará; no tengo ninguna duda de ello de cara al año que viene. Todos los grandes deportistas han pasado por momentos difíciles, y eso formará parte de su desarrollo continuo".

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