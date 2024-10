Stella y la oportunidad perdida de la F1 con Marko y la salud mental

Andrea Stella ha criticado a Helmut Marko, asesor de Red Bull, por cuestionar la capacidad mental de Lando Norris para luchar por el título de Fórmula 1 e insiste en que sus palabras son peores que las que usó Max Verstappen en Singapur.

Marko dijo recientemente a Motorsport Magazin que Norris "tiene algunas debilidades mentales".

No está claro a qué se refería Marko, pero Norris admitió abiertamente antes del Gran Premio de Italia del mes pasado lo nervioso que está antes de empezar cada carrera. El piloto de McLaren también habló en 2021 sobre la depresión que sufrió cuando llegó a la Fórmula 1.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, dijo que los comentarios de Marko hacen retroceder a la F1 "10 o 20 años" después de que otros pilotos también hablaran sobre los problemas de salud mental.

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, se sinceró sobre su lucha contra la depresión, y Toto Wolff habló de su propia enfermedad mental en su momento.

Ahora, el director del equipo McLaren, Stella, criticó los comentarios de Marko y dijo que eran más "duros" que los de Verstappen, quien fue sancionado por sus declaraciones en Marina Bay.

"Creo que en lo que dijo Helmut, hay una enorme oportunidad perdida", dijo Stella a Motorsport.com cuando se le preguntó sobre ello. "La oportunidad perdida es porque no se ha apoyado a lo que se ha hecho en el último par de décadas, sobre todo la última década en cuanto al hecho de hablar de forma pública sobre los temas de salud mental, que son tan importantes".

"De hecho, me sentí orgulloso de lo que la F1 ha sido capaz de hacer, de lo que los pilotos han hecho o los deportistas en general cuando hablan de eso. Lando ha sido un embajador de hablar abiertamente de que a veces puedes no estar bien y no es necesariamente que esto sea sobre él, sino sobre el tema".

"Luego oyes lo que ha dicho Helmut y es como si destruyera en un comentario el trabajo de 20 años. Max fue sancionado por insultar. Para mí, esto es mucho más grave por lo que ha dicho sobre una persona que forma parte de la comunidad de la F1", añadió.

Dr. Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Stella destacó a Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, como un piloto que también sufría problemas de confianza de vez en cuando, a pesar de dominar la Fórmula 1 durante años.

"Habiendo trabajado con grandes pilotos, puedo decir que cada uno de ellos era muy, muy diferente, pero todos increíblemente excepcionales", añadió el exingeniero de rendimiento del alemán en Ferrari.

"Soberbios desde el punto de vista del pilotaje, pero muy diferentes desde el punto de vista emocional, la visión de la vida, la forma en que gastaban su tiempo libre, la manera en que eran agresivos en el coche. Muy diferentes en general".

"Como, por ejemplo, ya he dicho algunas veces que Michael parecía tener mucha confianza en sí mismo, pero en realidad su confianza se construía trabajando con el equipo. Como sí mismo, a veces no tenía mucha confianza, para nada".

"La confianza la conseguía a través de la ética de trabajo, cuando sabes que estás haciendo un buen trabajo, ves el resultado y ganas confianza. Y estamos hablando de Michael Schumacher, ¿verdad?", concluyó Andrea Stella.