Stella elogia a Norris por su reacción tras el choque con Piastri en Singapur F1

El director de McLaren en la Fórmula 1, Andrea Stella, ha elogiado a Lando Norris por la forma en que reaccionó ante el choque con su compañero de equipo, Oscar Piastri, en la carrera al sprint del Gran Premio de Singapur.

Los dos pilotos de McLaren se disputaban la cuarta posición el sábado, hasta que el vigente campeón realizó una maniobra oportunista por el interior de la curva 5 durante la última vuelta, lo que provocó que chocara contra el australiano en el vértice del viraje.

Esto obligó a Piastri a retirarse, mientras que Norris cayó hasta la octava posición, aunque el británico evitó ser sancionado, ya que los comisarios afirmaron que "ambos pilotos habían contribuido" al incidente.

La dirección de la escuadra de Woking se mostró, no obstante, furiosa, pero el ánimo mejoró el domingo, cuando Norris terminó cuarto y se ofreció a ayudar a Piastri en su exitoso ataque final a Lewis Hamilton por el quinto puesto.

"Aunque las conversaciones desde este punto de vista no han concluido, hay más cosas que podemos hacer para convertirnos en un equipo más unido y aún más fuerte", afirmó Andrea Stella, team principal, cuya escudería lleva ya tres carreras sin subir al podio.

"Me complace que Lando, en algún momento de la carrera, adoptara esta forma de pensar. Esto es lo que espero como director del equipo. Esto es lo que las 1.000 personas que trabajan en McLaren esperan de nuestros pilotos".

Andrea Stella, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Así pues, es positivo que hayamos tenido este ejemplo y espero sin duda que se repita en el futuro, independientemente de si se oye por radio o si tiene lugar a puerta cerrada en cada reunión, o en la forma en que abordamos nuestro plan de carrera".

La reacción pública de Norris ante el incidente cambió sin duda a medida que avanzaba el fin de semana; inicialmente, el sábado tras la sprint afirmó que "había una gran distancia", por lo que tenía "derecho" a atacar. Sin embargo, tras la carrera del domingo, el británico reconoció que "nunca debería haber intentado" el adelantamiento, y Piastri añadió que "no tenía por qué haber ocurrido", aunque ya lo había dejado atrás.

Esto satisfizo a Stella en medio de la lucha de McLaren por mantener el tercer puesto en el Mundial de Constructores, ya que un Red Bull resurgido se encuentra a solo siete puntos tras las victorias de Max Verstappen en las dos últimas citas.

"Lo que ocurrió ayer [refiriéndose al sábado] lo califiqué de inaceptable, y esa es una declaración que proviene del director del equipo", añadió Stella. "Pero me animó mucho el hecho de que fuera una declaración que también viniera muy rápidamente de nuestros pilotos".

Lando Norris, McLaren; Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Así pues, estamos de acuerdo en cómo queremos hacer avanzar a este equipo en un esfuerzo conjunto entre el equipo y los pilotos. Las conversaciones que estamos manteniendo aún no han concluido. Pero no es porque tengamos que volver a debatir si Lando estaba al lado de Oscar… Eso no es lo interesante".

"Para mí, lo interesante es la reflexión que todas las partes implicadas —el equipo y los pilotos— tendrán que hacer sobre cómo convivir en el equipo. Asumir constantemente, desde el interior del coche, el interés del equipo como algo superior a cualquier interés individual concreto", cerró.

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