Durante el Gran Premio de España del pasado fin de semana, se escuchó a Wolff, jefe de la escudería Mercedes, pedir banderas azules a Masi cuando Lewis Hamilton se acercó al piloto de Haas Nikita Mazepin poco antes de hacer su primera parada en boxes.

La queja se emitió en la retransmisión mundial de TV de la F1, siendo la primera vez que se emite un mensaje a control de carrera de uno de los equipos.

Se produjo mientras Hamilton buscaba minimizar el tiempo perdido con Max Verstappen al extender su primer stint. En el final, el heptacampeón ganó la carrera con una estrategia de dos paradas, adelantando al de Red Bull en las últimas vueltas.

Pero el jefe de Haas F1, Steiner, dijo después que no vio ningún problema en la forma en que Mazepin gestionó las banderas azules en la carrera y cree que Wolff quería obtener algo de publicidad con su mensaje.

"No escuché el mensaje, sólo me dijeron en la reunión posterior que Toto dijo algo", explicó Steiner.

"Pero no sé exactamente por qué y para qué lo dijo. Así que no puedo comentar nada, porque no conozco las circunstancias, pero creo que Nikita ha hecho un buen trabajo para hacerse a un lado".

"Tal vez Toto siendo Toto, sólo quería asegurarse de que está mostrando quién está al mando aquí, y que todo el mundo debe moverse cuando él llega, ¿sabes?".

"Decidió entrar él mismo por radio y no dejó que sus chicos hicieran el trabajo. Quería un poco de publicidad, supongo".

La emisión del mensaje con un nuevo gráfico de radio "FIA/Mercedes" fue bien recibida por los aficionados que lo vieron.

Masi reveló que se trataba de una nueva medida que se había discutido con los equipos el año pasado, y que está previsto que se convierta en algo habitual de lo que se transmite por televisión.

"Una de las innovaciones en las que la FIA ha trabajado junto con la F1, y de hecho surgió a través de una discusión en una reunión de la Comisión de la F1 el año pasado, es que se pudieran escuchar como parte de la retransmisión las comunicaciones entre la FIA y los equipos", comentó Masi.

"Es algo normal dentro del desarrollo de un gran premio. Y desde este punto de vista, decidimos emitir estos mensajes por primera vez el fin de semana en Montmeló".

"El Grupo de la Fórmula 1 realizó una serie de pruebas de fondo en las retransmisiones para ver cómo iba a funcionar. Todos los equipos fueron advertidos y este fin de semana fue el primero en el que se emitieron las conversaciones entre las escuderías y Dirección de Carrera y en el que fueron retransmitidas en directo por televisión".

