Steiner considera "exagerada" la polémica entre Mazepin y Mick Schumacher

Steiner se reunirá con Mazepin y Schumacher este jueves, antes del Gran Premio de Italia, tras los dos incidentes que protagonizaron ambos en Zandvoort el pasado fin de semana.

Mazepin dijo que Schumacher arruinó su clasificación al romper el protocolo del equipo y adelantarle en su vuelta de preparación, pero Mick Schumacher afirmó que le habían dado permiso para hacer el adelantamiento.

En la carrera, Schumacher Jr acabó "muy enfadado" por el movimiento defensivo tardío de Mazepin en la recta principal al final de la primera vuelta, y reconoció que había "margen de mejora" en su relación. El propio Mazepin dijo después que no tenía "ningún problema" con Schumacher.

Al abordar la situación antes de la reunión de este jueves en Monza, el jefe de Haas F1, Steiner, dejó claro su compromiso de resolver el asunto para evitar que surjan futuros problemas.

"Lo que sucedió la semana pasada, tuvimos una reunión el domingo, tendremos otra reunión hoy...", dijo Steiner. "Trabajaremos en ello y solucionaremos ese problema también, como hicimos con muchas otras cosas".

"Solo quiero asegurarme de que los dos chicos entienden bien cómo deben correr, y que pueden aprender a evitar las situaciones que no ayudan a nadie, al menos a ellos".

Steiner añadió: "Realmente no me importa lo que hagan en su vida privada, si son amigos o no. Pero en la pista, tienen que rendir para el equipo".

"Si no están juntos, están de acuerdo con todo ello. Simplemente tenemos que encontrar un acuerdo cuando ambos están en la sala. En eso estamos trabajando. Hay muchos compañeros de equipo que no son buenos amigos"

"Tenemos que hacer que funcione. Son jóvenes y tienen que entenderlo, y entonces podrán seguir juntos en el mismo equipo".

Haas se encuentra actualmente en la parte inferior del campeonato de constructores de F1 después de no conseguir ningún punto este año, pero está afrontando 2021 como una temporada de transición, optando por no desarrollar el coche para poder centrarse plenamente en las regulaciones del próximo año.

Esto ha hecho que Mazepin y Schumacher solo compitan entre sí la mayor parte del tiempo en la parte trasera de la parrilla, algo que Steiner consideró que estaba avivando las llamas de la rivalidad.

"No creo que sea algo personal, creo que son las circunstancias", dijo Steiner. "Como digo, no pelean con nadie más que entre ellos dos. Por lo tanto, esta pelea es exagerada. No hay nada más por lo que luchar".

"Si hubieras estado en la batalla con otros tres o cuatro coches, no verías esto, porque si haces este movimiento a otro piloto, o si corres duro con otro rival, eso no marca la diferencia. Pero si es con tu compañero de equipo, es casi personal".

"Pero no tienen a nadie más con quien luchar, así que se centran en eso. Ese parece ser, en mi opinión, uno de los problemas. No hay nada más alrededor".