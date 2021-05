La F1 emite los insultos a Mazepin por interés, dice Haas

Mazepin no está teniendo un debut sencillo en la F1, empañado por los errores y la falta de ritmo comparado con su compañero Mick Schumacher.

En los tres primeros fines de semana de la F1 2021, Bahrein, Imola y Portimao, Mazepin siempre se clasificó por detrás del alemán, con una diferencia media de seis décimas entre ambos.

La carrera de debut de Mazepin, en Bahrein, acabó tras un trompo en la primera secuencia de curvas, mientras que en los dos siguientes grandes premios el ruso terminó a un minuto de su compañero de equipo.

Además, Mazepin ha desatado la ira de varios compañeros por bloquearles supuestamente durante sus intentos de vuelta rápida en clasificación, y pilotos como Sergio Pérez y Nicholas Latifi le han llamado "idiota" en pleno fragor de la batalla.

Cuando Motorsport.com le preguntó al jefe del equipo Haas, Gunther Steiner, si las críticas que recibe Mazepin de sus compañeros de la F1 le afectan, respondió que el ruso "no debería estar haciendo este trabajo" si así fuera el caso.

"Lo que se dice normalmente en esas circunstancias, cuando vas con estos coches a 300 km/h y alguien se interpone en tu camino, no es 'oh, este tipo no fue muy amable'", explicó Steiner.

"Le llamas de otra manera, ¿sabes? Quiero decir, ¿quién no lo haría? A mí no me gustaría lo que la gente dijera de mí, pero si eso te afecta, no deberías estar haciendo este trabajo. Tendrías que irte y dedicarte a algo diferente si tienes la piel tan fina".

Steiner, además, afirma que la imagen de "chico malo" de Mazepin es alimentada por el equipo de retransmisión de la Fórmula 1, que decide qué cortes de radios se emiten para "llamar un poco la atención".

"Todos sabemos que Nikita es un poco el chico malo, se le convirtió en el chico malo desde hace tiempo", señaló Steiner.

"Seguro que la Fórmula 1 siempre emite los comentarios sobre él porque os gusta escucharlos. Si emiten algo en lo que se dicen cosas bonitas y dulces sobre otras personas, a nadie le importaría".

"Creo que es un poco para llamar la atención por su parte, pero al final estamos en el negocio del espectáculo de las carreras, así que es parte de ello y no creo que le afecte".

Las fotos de la temporada 2021 de Nikita Mazepin en F1

