Steiner critica la radio de Wolff con Antonelli: "Tiene un complejo, fue autopromocion"

Guenther Steiner ha criticado al jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, por "autopromoción" después de que Andrea Kimi Antonelli lograra su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de China.

Después de que el piloto italiano viera la bandera a cuadros en el Circuito Internacional de Shanghái, Wolff entró por radio para felicitarle: "'Es demasiado joven. No deberíamos ponerle en un Mercedes. Pongámosle en un equipo más pequeño. Necesita experiencia. Mirad los errores que comete'. Aquí estamos, Kimi. Victoria", dijo el jefe del equipo.

"Oh, fue total autopromoción", dijo Steiner en el podcast The Red Flags. "Asegurarse de que todo el mundo sepa que yo no hice nada mal. Y Toto no necesitaría eso. Pero creo que tiene un pequeño complejo ahí. Quiero decir, el chico ganó. No necesitas explicarlo ahora, Toto".

"Todo el mundo lo cree. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes oírlo. No hace falta que se lo digas a todo el mundo".

"Y al final, Kimi lo hizo, no Toto. Siempre tenemos que respetar eso también".

Wolff había sido objeto de críticas cuando firmó a Antonelli para ocupar el asiento dejado por el siete veces campeón Lewis Hamilton debido a su rápido ascenso en el automovilismo, saltándose la Fórmula 3 para llegar directamente a la Fórmula 2 en 2024, además de por su edad. Sin embargo, su victoria en China ha acallado en parte a esos críticos.

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Cuando las cosas van mal, hay gente que sale y dice: ‘Fue una mala decisión’ y ‘Mercedes asumió demasiado riesgo’. Y nunca fue una crítica realmente dura porque la gente reconoce el talento que tiene", explicó Wolff a los medios en China.

"Pero había muchas voces dentro y fuera del deporte que decían: 'Fue un error hacerlo'. Así que es agradable tener una pequeña revancha. Pero obviamente es solo una victoria".

"Y este deporte en el que vivimos es maníaco-depresivo. Hoy es fantástico. En dos semanas estamos en Japón, se va contra el muro y la gente dirá que es demasiado joven. Así que creo que tenemos que mantener los pies en el suelo".