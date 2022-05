Steiner critica duramente a los pilotos de Haas F1 tras Miami

Cargar el reproductor de audio

En el momento de la reanudación de la carrera tras un corto periodo de coche de seguridad, Mick Schumacher se encontraba en una prometedora novena posición, que significaban sus primeros puntos en la Fórmula 1, pero su carrera terminó poco después tras una colisión con su amigo y compatriota Sebastian Vettel.

Mientras tanto, Kevin Magnussen perdió su posición en pista cuando montó neumáticos nuevos en el reinicio de la carrera, una estrategia que no funcionó como esperaba el piloto danés y que también le dejó sin puntos.

En los últimos compases de la carrera, el piloto veterano de Haas también fue protagonista de un toque con Lance Stroll y el equipo retiró su monoplaza justo antes de la bandera a cuadros.

En declaraciones para Motorsport.com, Steiner se mostró bastante decepcionado con lo sucedido: "Creo que todos se reagruparon, nos pusimos en una buena posición y luego, a 10 vueltas para el final, tiraron todo a la basura".

"¿Quién no estaría decepcionado después de un fin de semana como este? Creo que no tenemos a nadie más a quien culpar que a nosotros mismos".

"Estábamos arriba, en los puntos, era posible incluso con los dos coches, y luego lo perdimos todo en el reinicio de la carrera".

"Muy decepcionante, porque creo que los chicos lo hicieron muy bien en el reinicio, pero luego cometieron algunos errores y terminamos sin nada. O lo que es todavía peor, terminamos con muchas partes rotas".

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si pensaba que Mick Schumacher podría haber sido más paciente, dijo: "No soy el piloto. No he hablado con él, pero obviamente, no podemos perder puntos así".

Steiner confirmó que Magnussen había pedido realizar su parada con el coche de seguridad en pista, que llegó justo una vuelta después de que algunos de sus rivales entraran a boxes, y ese fue otro de los factores claves para que Haas no puntuase en Miami.

"Estaba exigiendo entrar a boxes. Nuestra sugerencia fue que no lo hiciese, pero él dijo que quería neumáticos nuevos. Y tras la carrera nos dijo: 'Fue mi culpa, no debí haberlo hecho'".

El director del equipo americano reconoció que el estado de forma actual del equipo es motivador, pero recordó que no pueden permitirse el lujo de perder más oportunidades de sumar puntos.

"Es algo positivo, pero hay que saber usar el potencial que tenemos. Tener un coche como este es una oportunidad perdida, básicamente. Estoy bastante decepcionado después de este evento".

"Ahora tenemos que volver a la fábrica y ver qué vamos a hacer en España y Mónaco. Tenemos que hacerlo mejor, porque tenemos todo lo necesario para hacerlo mejor.

"Todo el equipo se quedó sin nada. Quiero decir, para mí, el equipo es lo más importante".

"No podemos seguir diciendo que hay una carrera el próximo fin de semana, porque de repente es fin de año y estás esperando la carrera 24 y no llega", concluyó un decepcionado Steiner.