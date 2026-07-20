Brutal veredicto sobre las próximas mejoras de F1 de Aston Martin de Steiner

El exjefe del equipo Haas, Guenther Steiner, cree que Aston Martin necesitará un auténtico "milagro" para que las mejoras que introducirá próximamente le permitan acercarse a la parte delantera de la parrilla.

Steiner sugirió que el escenario más realista para la escudería de Silverstone es, simplemente, alcanzar a Williams.

Durante una aparición en The Red Flags Podcast antes del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, el italiano ofreció una valoración tan dura como sincera sobre los problemas de rendimiento de Aston Martin.

Con el equipo propiedad de Lawrence Stroll preparando un esperado paquete de mejoras para el próximo Gran Premio de Hungría, Steiner rebajó considerablemente las expectativas sobre el impacto que puedan tener las nuevas piezas. Preguntado por el potencial de las actualizaciones y hasta dónde pueden hacer progresar al equipo, no se anduvo con rodeos.

"Creo que lo máximo que pueden hacer es alcanzar a Williams, pero ya es un gran paso. Eso supone recorrer la mitad del camino hasta los equipos de cabeza. Cualquier cosa por encima de eso sería casi un milagro".

Y añadió: "Si piensas que ahora están a unos dos segundos y medio de los líderes, ¿cómo van a recuperar esos dos segundos y medio en unos pocos meses? Han tenido cuatro meses para diseñar y fabricar estas piezas. Si consiguen hacerlo, con la siguiente mejora serán campeones del mundo".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Las expectativas eran muy altas para Aston Martin de cara a la temporada 2026, con el estreno de su alianza como motorista con Honda y el primer monoplaza diseñado bajo la dirección de Adrian Newey. Sin embargo, esas expectativas no se han correspondido con la realidad que vive el equipo británico.

Tras las primeras nueve citas del campeonato, Aston Martin ocupa la décima posición del Mundial de Constructores con un solo punto, únicamente por delante de Cadillac, que es undécimo y todavía no ha puntuado.

El bicampeón del mundo Fernando Alonso logró el único punto del equipo gracias a su décimo puesto en el Gran Premio de Mónaco, aunque también ha sufrido ya cuatro abandonos en carrera esta temporada. Por su parte, su compañero Lance Stroll acumula cinco abandonos en grandes premios y ni siquiera fue clasificado en la cita inaugural del año, el Gran Premio de Australia.