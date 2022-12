Cargar el reproductor de audio

Pese a que los titulares se los llevan sobre todo Toto Wolff y Christian Horner por sus continuos dardos, en España Otmar Szafnauer por algún que otro desaire con Fernando Alonso y en general estas últimas semanas Mattia Binotto por su dimisión como director de Ferrari, hay otro 'jefe' muy popular en la Fórmula 1: Gunther Steiner.

El italiano, que lidera Haas, es uno de los grandes protagonistas de 'Drive to Survive', la serie de Netflix, en la que aparece como un personaje muy severo con sus pilotos y empleados, y cuyas frases e insultos se han convertido en un meme y objeto de broma entre los aficionados.

Tanto, que desde su escudería Haas decidieron crear camisetas con las frases más llamativas de su jefe, que acabaron luciendo por todo el paddock (como verás más abajo) con el director de Alfa Romeo, Frederic Vasseur, y el de Pirelli Motorsport, Mario Isola.

En el podcast Beyond The Grid, Steiner reveló que no fue idea suya, pero que tampoco le molestó demasiado la broma. Hablando sobre su popularidad, declaró: "Yo no le doy importancia y no hago nada por ello. Mi trabajo es gestionar el equipo e intentar hacerlo lo mejor posible. No tengo tiempo para distraerme con esas tonterías".

Y respecto a las camisetas, comentó: "Pero de repente, pasó lo que pasó. No puedo decir que haya sucedido completamente en contra de mi voluntad, pero sí que yo no hice nada a propósito".

Steiner asegura que no era consciente de que sus frases acaloradas fuerana hacerse tan famosas: "Es difícil explicar cómo sucedió. La gente me dice: 'Bueno, deberías saberlo'. Pero realmente nunca pensé en ello. Simplemente pasó".

"Es una de las cosas de la vida. Haces tu trabajo, a la gente le gusta, sale un programa de televisión, te graban y ese es el resultado".

Por si quieres conocer a fondo a Steiner : Steiner publicará un libro sobre la temporada 2022 de Haas

De nuevo hablando sobre las camisetas, dijo que lo que nació como propuesta de sus trabajadores, acabó dejando una curiosa anécdota: "Lo inventó el equipo, no yo. Me dijeron: 'Gunter, tenemos que hacer camisetas con tus frases'. Ya verás cómo la gente las compra".

"Personalmente, yo no obtengo ningún ingreso por ello. El primer lote fue muy pequeño, nadie imprimiría decenas de miles de camiseta. Pero todas se agotaron en un día".

"Pero eso no fue suficiente: la empresa que fabrica todo nuestro marchandising y uniformes puso esas camisetas también en su propia web. ¡Y se cayó durante cuatro horas de la gente que entró a comprarlas! Su director me dijo que nunca habían tenido algo así. Le contesté que no tenía ni idea de cómo funcionaba ni de lo que significaba".

"Pero en cualquier caso, es definitivamente bueno para el equipo".

Netflix emitirá la quinta temporada de Drive to Survive (grabada durante 2022) el próximo 2023, y la sexta en 2024. Sin embargo, la F1 ya avisó de que hablaría con la plataforma para evitar más "falsedades" en Drive to Survive, tras exagerar algunas rivalidades e inventarse otras en las primeras temporadas. ¿Habrá algo de censura con Steiner o volveremos a ver su lado más furioso?