Steiner, harto de tantos y tan fuertes accidentes de los Haas

Mick Schumacher sufrió un accidente en la curva 11 durante la tercera sesión de libres del Gran Premio de Hungría, dejando su Haas VF-21 con importante daños que le impidieron participar en la clasificación para la carrera.

Vuelve a verlo Vídeo: accidente de Mick Schumacher con 30 G de impacto

Esa fue la segunda vez que el piloto alemán se perdía una clasificación este año tras un accidente en los terceros entrenamientos libres a finales de mayo en Mónaco.

Mick Schumacher también se estrelló en la primera parte de la clasificación del Gran Premio de Francia, por lo que no pudo salir a la Q2 después de conseguir el mejor resultado del equipo en una jornada de sábado este año.

Aunque el director de Haas F1, Steiner, dijo que siempre tiene que haber algún "plan" ante los errores que pueden cometer los pilotos nuevos, considera que el equipo ha "llegado a un punto" en el que tenía que minimizar los accidentes para el resto de la temporada, dado el impacto financiero que conllevan.

"Mick en las últimas cinco carreras tuvo (accidentes) bastantes grandes", dijo Steiner.

"Si te marcas un trompo o algo así, puede pasas. Pero estos accidentes son bastante fuertes. Es mucho dinero, y sin una buena razón”.

"Así que tenemos que trabajar en ello, para mejorar en ese sentido. El presupuesto es el presupuesto, y hay que ceñirse a él. Siempre hay que tener ideas de cómo sortearlo cuando se producen estos accidentes".

"De momento, obviamente lo sentimos, pero aún podemos afrontarlo. Pero pronto estaremos en una posición en la que sería diferente, así que tenemos que encontrar nuevas formas de superar esto, porque se está volviendo demasiado frecuente y duro”.

El compañero de equipo de Mick Schumacher, Nikita Mazepin, tuvo un puñado de incidentes a principios de año, pero Steiner ahora da crédito al ruso por no cometer errores en las últimas carreras.

"Cometemos demasiados errores, ese es el problema, o diría, en defensa de Nikita, que no debería usar el plural, porque en las últimas carreras se ha comportado muy bien", dijo Steiner.

"Lo hizo muy bien y no ha sufrido ningún daño. Y Mick, justo en las últimas carreras, ha tenido algunos incidentes, y es algo en lo que tenemos que mejorar”.

Steiner ve necesario explicar el equilibrio entre riesgo y recompensa que se ofrece al buscar un tiempo por vuelta, especialmente en una sesión de entrenamientos que no repercute en el resultado final de la clasificación.

"Por nuestra parte, sólo tenemos que planificar cómo gastamos nuestro dinero", dijo Steiner.

"Sabemos exactamente lo que hacemos en cuanto a piezas y demás, pero al tratarlo con los pilotos, se trata de sentarnos y explicarles de nuevo el panorama general, en donde hay ocasiones en que se debe arriesgar si es que existe la oportunidad”.

"Si no hay oportunidad, nunca hay que asumir riesgos, porque no hay nada que ganar”.

"Y creo que en este momento, sabemos que no hay mucho que ganar, especialmente no en la tercera sesión de libres, y no debemos correr ese riesgo en la FP3”.