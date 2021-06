Squire encontró a Alguersuari: "Ahora puedo saludar a Horner y Marko"

Una llamada telefónica de Sete Gibernau y un kart cerraron el círculo. Han sido diez años, un período en el que Jaime Alguersuari (que se vio fuera de la Fórmula 1 el 14 de diciembre de 2011 después de una de las decisiones más polémicas de Helmut Marko) ha realizado un viaje largo y muy exigente.

Hoy le asombra la claridad con la que recuerda los momentos clave de su historia, y la precisión con la que se centra en los pasos más importantes que le permitieron volver a ponerse un casco y un mono y decidir participar en el de Europa y el Mundial de karts, un camino que comenzó el pasado fin de semana participando en una carrera del campeonato de España.

Así fue su vuelta: El regreso de Alguersuari a las carreras, con pole y podio

El 1 de octubre de 2015, Jaime Alguersuari, de 25 años, dijo oficialmente adiós, una despedida del automovilismo que se volvió indispensable para paliar un dolor provocado por las profundas heridas de la decepción de cuatro años antes.

No fue solo un punto de inflexión profesional, sino de la vida: un nuevo desafío en el mundo de la música electrónica (convirtiéndose luego en un DJ de notable éxito), un nuevo nombre, Squire, y un muro erigido para no tener más contacto con lo que había estado haciendo toda su vida.

Jaime se ha sumergido en una nueva vida y se ha encontrado a sí mismo, Squire ha encontrado a Jaime, y con él el placer de agarrar un volante y salir a la pista. Esta es su historia.

Pregunta: Empezamos por un día difícil. El 6 de junio de 2015 estabas en Moscú, en una carrera de Fórmula E...

Respuesta: "Me había prometido desde que era un niño que el día en que ya no sonriera dentro del casco lo dejaría, no tendría sentido continuar. Ese momento llegó ese día en Moscú, me desmayé. No fue accidental, no me había sentido bien durante mucho tiempo, no me gustaba pensar en la idea de entrar a la pista. Comprendí que ya no era la vida que quería llevar".

Casi cuatro meses después anunciaste que dejabas las carreras…

“Me retiré con mucha decepción y mucho dolor, porque mi cabeza todavía estaba en la Fórmula 1, seguía siendo una herida abierta. Creía que tenía que sentirme bien a nivel personal, entender lo que quería en la vida porque no era feliz en el lugar en el que estaba, no era feliz pilotando, y este es un trabajo que estás obligado a hacer con amor, de lo contrario, no puedes dar lo mejor de ti".

"Cuando me desmayé en Moscú me di cuenta de que algo no funcionaba, era una clara alarma, ya no era yo mismo, no estaba motivado, había perdido la sonrisa. Incluso en el equipo las cosas no iban bien, aún quería ganar, pero no entendía por qué a veces iban lento y otras no. Me rompí la cabeza para entenderlo, era el primer año de la Fórmula E, había muchos problemas".

Demos un paso atrás. Tras la bienvenida de Helmut Marko, pasaron tres años antes de tu despedida...

“Una etapa vivida con rabia y rechazo hacia la Fórmula 1, hacia Helmut Marko, hacia Red Bull, hacia todo lo que había pasado. Traté de ser comentarista en la Fórmula 1 para Movistar, pero apenas llegábamos a la pista me sentía mal, no estaba contento de estar ahí, no era mi sitio en ese momento, al final solo tenía 23 años. En ese momento me aferré a una gran fortuna que siempre he tenido: la pasión por la música".

¿Cómo nació esa pasión?

“Mis padres siempre han estado en Ibiza, desde 1975, y he pasado un período muy largo de mi vida allí, tengo muchos amigos y es un lugar que siempre me ha encantado. En Ibiza empecé a escuchar música electrónica desde muy joven, ya a los 15 empecé a producir mi música, por pasión, y nació el nombre Squire, mi alter-ego que creé en 2009, más o menos cuando debuté en Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría con Toro Rosso. Una pasión por la música que llevaba años esperando, pero tenía otras cosas que hacer, era piloto profesional, aunque sabía que tenía un plan 'B'".

¿Qué importancia tuvo Squire para encontrarte a ti mismo?

"Muchísima. Cuando salí del mundo del automovilismo le dije adiós a Jaime Alguersuari, creé una nueva persona, Squire, y yo era ese personaje. Hice una ruptura limpia, también borré mis perfiles en redes sociales, mal hecho, pero en ese momento me pareció lo correcto".

"Quería empezar de nuevo, escribir música, algo que no tuviera nada que ver con el automovilismo, y tuve la oportunidad de hacerlo asistiendo a un nuevo entorno que me permitió desconectar".

En la música has logrado una buena respuesta. Pero luego sucede que...

“Sucede que un día Sete Gibernau, un amigo de la familia, me llama y me dice 'ven a pasar un fin de semana conmigo'. Cerca de su casa, no lejos de Barcelona, ​​hay una pista para supermoto y karting, así que nos pusimos a correr".

"Llevaba siete años sin conducir un kart, y fue un momento muy especial: me puse el casco, entré a la pista con un KZ (categoría karting con caja de cambios) y vuelta tras vuelta empecé a sentir las sensaciones que tenía antes. Lo había olvidado, me reía dentro del casco y me dije '¡buah!".

“Entonces la mente empezó a pensar rápido: no soy tan viejo, no estoy haciendo nada malo, si pierdo algo de peso... no sé qué pasó, pero en estos casos se dice que ves la luz, y yo me di cuenta de que tenía un grandísimo deseo de pilotar".

¿Crees que fue realmente una coincidencia o ese momento habría llegado de todos modos?

"Pasó porque hoy me siento una persona diferente, soy Squire pero vuelvo a sentir a Jaime Alguersuari, puedo volver a un paddock de Fórmula 1 y saludar a Christian Horner y Marko, puedo sonreír, tardé tiempo en sentirme bien conmigo mismo y viviendo situaciones que no me gustaban y que hoy ya no me duelen como en el pasado".

"Tengo 31 años y me siento una persona diferente, soy Jaime y Squire, puedo hacer muchas cosas y vivir bien en cualquier contexto. Y agradezco la oportunidad de poder volver a las carreras, ¡no tienes idea de lo que me estoy divirtiendo en el karting! Me encontré a varias personas que recuerdo de cuando era niño, todavía están ahí y trabajan con pasión".

¿Has reelaborado tu historia?

"Tuve mucha suerte de tener las oportunidades que tuve, corrí mucho, llegué a la Fórmula 1 sumé puntos, por supuesto que podría haber tenido una oportunidad en Red Bull o en un coche más competitivo, pero empecé a entender que sin embargo era un privilegiado, y tengo que agradecerlo".

"Pero lo entendí después de un tiempo, tardé 10 años en cerrar el círculo, y lo he cerrado ahora, decidiendo volver a competir. También escribí un libro 'Reinvent yourself', que escribí durante dos años y me ayudó, me reflejé en la escritura".

¿Qué te dio la certeza de haber cerrado el círculo?

“En el pasado, si veía algo relacionado con la Fórmula 1 en la televisión, cambiaba de canal, o si me pasaba lo mismo leyendo un periódico, inmediatamente pasaba la página. Hoy puedo ir al box de AlphaTauri y abrazar a Franz Tost. Cuando comencé a ver el vaso medio lleno, me di cuenta de la suerte que tenía".

¿Cómo surgió la idea de participar en el Campeonato de Europa y la Copa del Mundo de Karting?

"Volví al paddock de karting y le pregunté a Giancarlo Tinini (fundador del equipo CRG) qué pensaba de mi idea, y respondió 'está bien, pero entrena'. Por eso me aconsejó que participara en el campeonato de España, en el que corrí el pasado fin de semana”.

Parece que has empezado bien, ya que lograste la pole (y un podio)...

"Fue muy bien, pero lamentablemente un dolor en las costillas me impidió completar el fin de semana. Es un ambiente bonito, conocí a muchos niños y sus padres me pidieron consejos para guiar la carrera de sus hijos. Le respondí, que se diviertan y sean siempre conscientes de tener mucha suerte de estar ahí"

Jaime Alguersuari 1 / 7 Foto de: Jaime Alguersuari Jaime Alguersuari, Virgin Racing 2 / 7 Foto de: Luis Betancourt Jaime Alguersuari, Formula Virgin Racing E Squadra 3 / 7 Foto de: Fabian Lujan/ASN Media Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR04 4 / 7 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso 5 / 7 Foto de: XPB Images Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso STR4 6 / 7 Foto de: Sutton Motorsport Images Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR6 dopo l'incidente, GP di Monaco del 2011 7 / 7 Foto de: Adam Cooper