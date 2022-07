La sorpresa de Wolff ante la ausencia de Hamilton en la FP1 de Francia

Cargar el reproductor de audio

Fue una situación rara, pero Hamilton no estuvo presente en su Merceds durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 tras ceder su lugar a Nyck de Vries. La escudería germana cumplía así con una de las dos veces en las que cada equipo tiene que alinear a un joven piloto durante una FP1 en el año 2022, con el objetivo de dar a los novatos la mayor experiencia posible con un F1.

Durante la sesión de 60 minutos, se vio cómo Lewis Hamilton se encontraba en el garaje siguiendo lo que de Vries, el vigente campeón del mundial de Fórmula E, hacía con su monoplaza.

La escena resultó extraña para Toto Wolff, que en declaraciones a la cadena británica Sky Sports reveló que bromeó con el heptacampeón del mundo cuando se le encontró en el garaje de Mercedes.

"Cuando llegué, estaba un poco confundido y le vi a él sentado en mi asiento y me dije 'por qué no está este en el coche", comentó el director del equipo.

Wolff aseguró que Hamilton estuvo hablando con su sustituto durante la sesión, haciendo de tutor. "Fue interesante porque estaba entrenando a Nyck, ayudándole con los adelantamientos, con maniobras. Resultó interesante verlo".

Al terminar la sesión, al jefe de Mercedes Motorsport le preguntaron por el futuro del piloto neerlandés. A finales de 2022 la marca dejará la Fórmula E y cederá su posición a McLaren. Eso pone en aprietos a la compañía sobre qué hacer con De Vries y Stoffel Vandoorne, sus actuales pilotos en la categoría eléctrica.

En el caso de Nyck de Vries, Wolff deja claro lo que quiere. "Si no somos capaces de ofrecerle un proyecto interesante en la Fórmula 1, entonces tendremos que dejarle ir", admitió, a la vez que lamentaba no tener posibilidad de colocarle en un equipo que utilice los motores Mercedes: "Realmente no puedo ayudarle en eso".

"Está mirando varias opciones, coches deportivos (resistencia) y tal vez la Fórmula E, pero nunca hay que renunciar a la oportunidad de que un día la puerta de la Fórmula 1 pueda abrirse para él, y hoy lo hizo muy bien", finalizó el austriaco.