Vídeo: la sorpresa de Vettel a Alonso por su cumpleaños

Fernando Alonso y Sebastian Vettel coincidieron en la rueda de prensa por turnos de este jueves antes del GP de Hungría, 11ª cita de la Fórmula 1 2021. Ambos veteranos pilotos volvieron a hacer gala de su humor y a regalarnos un momento único.

Justo cuando el entrevistador de la F1 deseó feliz cumpleaños a Alonso y decidiera empezar con él el turno de preguntas, Vettel se sacó del bolsillo un lanzador de confetis que activó de inmediato.

Pero el alemán tuvo la mala suerte de que los confetis no salieron disparados hacia Alonso, aunque el pequeño cohete sí hizo un ruido que sobresaltó al español. Las risas de ambos pilotos, rivales encarnizados en el pasado, estallaron por toda la sala de prensa antes de que el alemán lanzase manualmente los pequeños trozos de papel a su rival y la bengala al suelo.

Vídeo del intento de susto de Vettel a Alonso

"Lo has activado al revés, ¡qué suerte", le dijo, entre risas, Alonso a Vettel.

"¡Feliz cumpleaños!", le respondió Vettel antes de añadir: "Oh, no, has tenido suerte, te has salvado".

Cuando el entrevistador quiso retomar el control de la situación y le preguntó a Alonso cómo se sentía al cumplir 40 años y seguir todavía en F1, el asturiano respondió en tono bromista: "No lo sé, la verdad es que ahora mismo sigo asustado por el sonido de esta cosa; se me sale el corazón del pecho".

"No, me siento bien, no me siento con 40 años, seguro. Es un número que me sorprende también, cuando lo veo, cuando veo por todas partes en el motorhome porque el equipo preparó una decoración muy bonita en mi habitación y en la zona de comida también. Así que sí, es un número más grande de lo que siento. Pero sí, es lo que hay", continuó el asturiano.

A Alonso se le recordó que ganó su primera gran premio en F1 precisamente en el Hungaroring, pero con 22 años, hace ya 18, y reconoció que no se habría imaginado seguir en el paddock aún ahora.

"No, probablemente no. Vives el presente, no piensas demasiado en el futuro a esa edad, y solo te centras en el fin de semana de la carrera. Apenas te imaginas a ti mismo, a más de dos o tres años vista. Pero no sé. Ahora, es una cosa diferente. Estoy más acostumbrado al deporte, a la Fórmula 1, y a todas las cosas que son bastante únicas aquí", aseguró.

"Cuando llegué a este deporte, era de un pueblo muy pequeño del norte de España, sin experiencia, sin antecedentes, sin nada, y entonces llegas a este mundo y estás en shock durante cinco, seis, siete años hasta que te acostumbras a todo. Ahora es un poco diferente. Sabes cómo son las cosas y disfrutas un poco más de ti mismo".