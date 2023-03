¡Sorpresa! La FIA ha eliminado en secreto la regla "antiporpoising"

Cargar el reproductor de audio

Nadie dijo nada al respecto. Al contrario, el cambio en el reglamento técnico se hizo a través de una corrección que la FIA comunicó a los equipos y eso fue suficiente. Sin embargo, pese a la supuesta transparencia de la que tanto alardea la Fórmula 1, la "regla" fue derogada en completo silencio.

¿De qué estamos hablando? De la derogación de la tristemente célebre TD39 que tantas discusiones provocó el año pasado. El equipo de Nikolas Tombazis decidió suprimir la métrica AOM con la que los comisarios técnicos controlaban los rebotes para cumplir la norma antiporpoising que había entrado en vigor en el GP de Bélgica 2022 en Spa-Francorchamps.

Desconocemos los motivos, pero es fácil predecir que para la FIA, la introducción de la nueva regla aerodinámica (la elevación del suelo en 15 mm y del codo donde se eleva el difusor trasero en 10 mm) habría sido suficiente para controlar esos molestos rebotes en las rectas, por lo que eso conllevó la derogación de un control que habría mantenido ocupados a los comisarios.

Según ha podido saber Motorsport.com, el algoritmo no se ha tenido en cuenta en ninguna de las dos carreras de esta campaña después de que ya se aflojara en el Gran Premio de Singapur para evitar que algunos monoplazas se salieran de los límites de la norma.

La medida parece tener sentido, pero no ha sentado demasiado bien que la decisión se haya llevado a cabo en el más absoluto silencio, como si se tratara de una información de máximo secreto. ¿Se imaginan lo que pasaría en el fútbol si no se comunicasen públicamente las reglas del VAR por ejemplo?

Los DT (directiva técnica) de la FIA son a todos los efectos extensiones del reglamento: no basta con descargarse el archivo del Reglamento Técnico de 2023 de la web de la Federación Internacional del Automovilismo para saber cuáles son las normas actuales, porque hay apéndices que se quedan en los papeles que la FIA manda a los equipos.

Sin embargo, pese a lo que originalmente había pensado el organismo rector, el porpoising aún no ha sido erradicado y los rebotes del Ferrari SF-23 son una demostración clara de ello, por lo que no sería descartable ver más cambios en este sentido en las próximas semanas y meses si algunas escuderías no consiguen dar pasos adelante o, por el contrario, se acentúan los rebotes.

