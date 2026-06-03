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Sombrero de Ronaldinho a Gasly y golazo anulado a Sainz: así fue el partido benéfico en Mónaco

Carlos Sainz repartió una asistencia y marcó un golazo anulado por fuera de juego en la derrota por 6-2 del Nazionale Piloti ante el Barbagiuans de Ronaldinho en el tradicional partido benéfico de Mónaco.

Pol Hermoso
Publicado:
Carlos Sainz y Pierre Gasly en el partido en Mónaco

Antes de jugarse la pole más importante del año, algunos pilotos de Fórmula 1 cambiaron el casco por las botas. Y, como suele ocurrir cada temporada en Mónaco, el tradicional partido benéfico del Stade Louis-II dejó más de una imagen para el recuerdo.

La más viral seguramente fue la de Ronaldinho. Porque hay cosas que no cambian. Pasan los años, llegan nuevas generaciones y el brasileño sigue jugando a otro deporte. Pierre Gasly lo comprobó en primera persona cuando el exjugador del Barcelona le dibujó un sombrerito de los que arrancan sonrisas incluso a la víctima. De hecho, hasta pareció pedirle perdón después.

 

Sobre el césped solo hubo tres pilotos de la parrilla actual: Carlos Sainz, Pierre Gasly e Isack Hadjar. Andrea Kimi Antonelli también estuvo presente, aunque cambió el partido por una sesión de firmas con los aficionados.

Y, una vez más, el más inspirado de los pilotos fue Sainz.

El madrileño, capitán del Nazionale Piloti, participó en el primer gol de su equipo con un gran centro que remató Gianfranco Pazzini. Pero su mejor acción llegó poco después. Recibió al espacio, se marchó del portero con un autopase lleno de sangre fría y empujó el balón a la red. Un golazo.

El problema es que el asistente levantó la bandera.

 

Las imágenes muestran a Sainz ligeramente adelantado, aunque la acción dejó una duda inevitable: si hubiera habido VAR, habría tocado tirar líneas. Y unas cuantas. Quizá el gol habría acabado subiendo al marcador. O quizá no. Lo único seguro es que fue una de las mejores jugadas de la tarde.

Ronaldinho marca el ritmo

Más allá de los detalles individuales, el partido tuvo poca historia. El Barbagiuans de Ronaldinho, Ludovic Giuly, Leonardo Bonucci o Flavio Roma fue muy superior desde el inicio y dejó el encuentro prácticamente sentenciado en la primera media hora.

El marcador final, 6-2, refleja bastante bien lo ocurrido sobre el césped. Los pilotos pusieron voluntad, alguna acción de calidad y mucho espectáculo, pero el talento futbolístico del equipo rival terminó imponiéndose sin demasiados sobresaltos.

Ahora sí, terminada la función en el Louis-II, toca volver al trabajo serio. Porque en Mónaco las bromas duran una tarde. Mañana mismo, ya empieza la primera jornada de trabajo para los pilotos en Mónaco con el media day, para luego encarar los Entrenamientos Libres del viernes.

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