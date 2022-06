La solución de Haas al problema del límite de costes en la F1

Cargar el reproductor de audio

El límite de gastos actual de la Fórmula 1 está en 145 millones de dólares (unos 135 millones de €), una cifra que algunos equipos consideran demasiado baja. En las últimas semanas, dicho tope presupuestario se ha visto sometido a una gran presión debido al aumento de la inflación.

Los costes de transporte y electricidad prácticamente se han triplicado en comparación con el curso pasado, lo que, según el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha tenido un impacto de ocho millones de libras (algo más de 9 millones de euros) en su presupuesto.

Esto ha provocado que las escuderías más grandes de la categoría se hayan encontrado con un problema inesperado para cumplir con el límite de gastos, con presupuestos establecidos mucho antes de que comenzara la recesión económica.

Debido a ello, Christian Horner, de Red Bull, llegó a afirmar que varios equipos tendrían que perderse las últimas carreras del año para evitar superar el límite presupuestario de 2022.

El director de Haas, Steiner, cuyo equipo sigue trabajando por debajo del techo de gastos, cree que este renovado límite de gastos ya ha mejorado la competición de una forma espectacular y que ahora depende de los que más grandes controlar su presupuesto.

"Se está mezclando todo, creo que como siempre he dicho, a corto plazo no cambiará mucho, pero a medio y largo plazo creo que la parrilla se apretará aún más. Por lo tanto, no deberíamos subir ahora el tope presupuestario", dijo Steiner.

"En estos momentos nunca se sabe quién es el mejor del resto. Y creo que si seguimos con este tope presupuestario, y con estas reglas, todos se acercarán poco a poco a los grandes".

"Todos tenemos que trabajar con ello. Yo me quedo sin trabajo si le digo a mi jefe que no llego al final de la temporada. Ese es mi trabajo. Tenemos que conseguirlo sea como sea, porque si no terminas la temporada, al año siguiente no recibes dinero".

"Creo que habrá nueve equipos que estarán muy contentos (si Red Bull se pierde algunas carreras) porque no recibirán dinero el año que viene y podremos dividirlo entre nosotros. Seguro que en Ferrari también estarán contentos si no vienen a las últimas cuatro carreras".

"Creo que mi solución es decirles que lo hagan funcionar de una manera u otra, y creo que la mayoría de los directores de equipo tienen esas mismas instrucciones".

Toto Wolff y Andreas Seidl, son dos de los jefes de equipo que están intentando aumentar de forma temporal el límite presupuestario para compensar los crecientes costes de transporte y de servicios públicos, manteniendo la integridad del límite actual a largo plazo, que es una solución que Steiner podría apoyar, ya que el transporte está organizado por la propia FOM.

"Simplemente cojamos los costes del transporte, yo diría que este año son tres millones más caros que el año pasado, y subamos el límite esos tres millones, porque eso es fácil de vigilar, ya que lo gestiona la FOM", explicó.

"Así que no puedes decir 'Oh, he gastado más dinero', porque la FOM te envía las facturas. Todo es muy transparente".

"Y luego, el año que viene, si los costes del transporte vuelve a bajar, será muy fácil de supervisar y controlar. Si vuelven a bajar, quitamos esos tres millones extras", concluyó el de Haas.