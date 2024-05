El sobrepeso del F1 de Williams costó casi medio segundo en 2024

El equipo de Grove estuvo intentando acercarse mucho más al límite de peso mínimo de 798 kilos en la temporada 2024 de Fórmula 1, y lo hicieron con una serie de nuevas piezas que estarán en el coche de Alexander Albon en el Gran Premio de Emilia Romagna. En declaraciones que llegaron por sorpresa antes del inicio de la carrera, su director, James Vowles, dijo que la escudería se dejó de forma irónica el pasado invierno algunos recursos en reducir el peso.

Un agresivo programa de desarrollo, que consiguió diminuir 14 kilos del chasis, hizo que los planes de producción y mejoras se retrasaran, y contribuyó a que Williams tuviera que ser conservador en otros aspectos del monoplaza. El resultado final, según dijo, es que el FW46 era mucho más pesado y le costó casi medio segundo por vuelta.

"La transformación que hicimos entre 2023 y 2024 fue que quitamos 14 kilos del chasis", dijo. "Para cualquiera en el negocio que conozca esos números, se dará cuenta de que es una hazaña extraordinaria y el conjunto lo hizo muy bien. Sin embargo, el monoplaza de este año es unas cuatro décimas y media por vuelta más lento, en cada vuelta, por el hecho de que sigue teniendo sobrepeso".

James Vowles explicó que el peso adicional era simplemente una consecuencia de haber estado tan cerca de los plazos durante el invierno: "Cuando las cosas se retrasan, se añade peso como una de las soluciones para volver a la pista. Hemos añadido una enorme cantidad de peso, a pesar de que el chasis está en un lugar mucho mejor".

Aunque el inglés no quiso dar detalles sobre el peso, en la Fórmula 1 se sabe que diez kilogramos equivalen a tres décimas por giro, lo que sugiere que el Williams pesa unos 15 kilos más de lo que debería. El director de los británicos dijo que pidió que Alexander Albon guardara silencio sobre el tema hasta ahora, ya que la atención se centra en un programa para solucionar ese problema.

"Si ahora vuelves atrás y miras tus hojas de tiempos, y le quitas cuatro décimas y media, te das cuenta de por qué Alex [Albon] ha estado aquí frustrado, porque le he silenciado", añadió. "Quería tener aquí la oportunidad de decir esto es lo que hicimos, y esto es lo que estamos haciendo para arreglarlo, lo que no me interesa es lo que ha pasado. Es cómo avanzamos a partir de ahora".

"Así que Imola es el comienzo de la reducción de peso, que ahora continuará a lo largo de las próximas seis carreras para que volvamos a estar donde tenemos que estar", indicó antes de asegurar que no estarían en ese límite, pero que se quedaría muy cerca.

