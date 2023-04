La delicada situación en la "silly season" técnica de la F1 2023

Todavía faltan varios meses para que se abra el mercado de pilotos de Fórmula 1 para la temporada 2024, más conocido como Silly Season. Por lo tanto, hay tiempo suficiente para que la parrilla actual de 20 pilotos -y todos los jóvenes de la Fórmula 2- preparen sus candidaturas.

Sin embargo, parece que el mercado de la máxima categoría del automovilismo está ocupado estos meses con otros objetivos. McLaren ya ha reestructurado su departamento técnico; David Sánchez llegará al equipo una vez concluya la presenta temporada procedente de Ferrari, ya que James Key ha sido despedido.

El mercado de ingenieros está abierto y no hay equipo que no esté buscando una ganga para cambiar su suerte.

Cuando se introdujo el nuevo reglamento técnico en 2022, los ingenieros se lanzaron a ciegas al efecto venturi. Los principios físicos en los que se basa se conocen desde hace cientos de años pero, en el contexto de la F1 moderna, pocos sabían cómo sacarle el máximo partido. Una vez completado el primer año con dicha normativa, los equipos que no acertaron con sus diseños de coche tenían otra oportunidad en 2023, entonces con un año más de conocimientos en el bolsillo.

En 2022, los responsables de los 10 equipos estaban dispuestos a ser indulgentes con un posible fracaso; ya que sabían que el éxito también podía ser algo aleatorio. Sin embargo, volver a fallar en 2023 empezaría a cambiarlo todo y eso es lo que ha provocado varios de los movimientos de personal entre los equipos.

James Key ha pagado con su trabajo el complicado comienzo de McLaren en 2023. El MCL60 no es el horror de coche que pareció ser en la pretemporada, pero su inicio de vida ha sido problemático en el mejor de los casos y la escudería de Woking todavía no ha conseguido enderezar el camino que ya empezó demasiado torcido el curso pasado. El director del equipo, Andrea Stella, ha señalando que la dirección técnica de la escudería había seguido el camino equivocado y espera que la reestructuración de sus frutos.

Cuando McLaren dejó atrás su desoladora época con Honda, Key fue uno de los artífices del buen comienzo en 2019. Bajo su liderazgo técnico, el equipo recuperó el impulso y comenzó a luchar cerca de los podios.

Pero con la normativa de 2022, que la estructura esperaba aprovechar para volver a la parte delantera de la parrilla, el batacazo fue enorme; no sólo no mejoraron su rendimiento, sino que perdieron fuelle. Todavía mucho peor ha sido el coche de 2023, que ha empezado siendo el séptimo coche de la parrilla.

Dado que David Sánchez no se unirá oficialmente a McLaren hasta enero de 2024, cuando expire su permiso de gardening, su impacto no se será visible hasta que el coche del próximo año empiece a desarrollarse, o incluso hasta que el monoplaza de 2024 no pise el asfalto.

Peter Prodromou ha sido ascendido a director técnico de aerodinámica. Será su responsabilidad dirigir el proceso de correlación entre el nuevo túnel y el desarrollo del coche de 2024.

Audi empezará a implicarse más con Sauber y tratará de reforzar al equipo técnico de Hinwil, dirigido por Jan Monchaux. Un posible undécimo equipo saturaría aún más el mercado, y Williams, que se recupera poco a poco, también está llevando a cabo una campaña de contratación.

Aunque los equipos deben ser cautelosos a la hora de hacer cambios internos, es evidente que McLaren se ha estancado últimamente. Fichar a Sánchez, una pieza clave de un equipo como Ferrari, que fue capaz de hacer funcionar el reglamento de 2022, debería ser un impulso significativo para el futuro de los de Woking. Pero incorporar más conocimientos sigue siendo una prioridad y ya habrían cerrado acuerdos con hasta 15 miembros de varios equipos de primer nivel, entre los que se incluyen el jefe de rendimiento y análisis aerodinámico de Aston Martin, Mariano Alperin.

En el resto de la parrilla de F1, hay equipos que están contentos con su departamento técnico, como Red Bull y Aston Martin, y otros a los que les vendría bien encontrar algún que otro refuerzo. Williams sigue buscando a alguien que ocupe el puesto de director técnico bajo las órdenes de James Vowles, y Key podría ser justo la persona adecuada.

"Tenemos un montón de gente que está haciendo un gran trabajo, pero necesitamos complementarlos con más experiencia de la industria", dijo Vowles sobre su estructura de liderazgo técnico en Williams.

Por otra parte, la posible entrada de Andretti a la F1 está llamando la atención de una gran cantidad de personal que trabaja o ha trabajado en la F1. Como reveló Motorsport.com hace un par de semanas, Nick Chester ha sido nombrado director técnico de la potencial escudería americana, con el exdiseñador de Jordan y Manor John McQuilliam y el exjefe de aerodinámica de Williams Jon Tomlinson también a bordo.

AlphaTauri también parece tener ganas de contratar más personal, sobre todo si nos fijamos en las palabras de Franz Tost en referencia al departamento técnico de la escudería de Faenza. Es difícil decir algo en contra de los métodos del director técnico Jody Egginton para un equipo de la talla de AlphaTauri, ya que fue la figura responsable de su unión más estrecha a Red Bull para utilizar piezas compartidas entre los dos conjuntos.

También hay que dar crédito a Aston Martin por haber hecho sus negocios técnicos con mucha antelación, con los fichajes de Dan Fallows o Eric Blandin, procedentes de Red Bull y Mercedes, debido a que Lawrence Stroll buscaba colocar a las personas adecuadas en los puestos adecuados con la mayor antelación.

Aunque los equipos técnicos no se limitan a sus directores, y es sabido que a muchos de los empleados de Red Bull les molesta que Adrian Newey se lleve todo el mérito, también es cierto que una buena dirección puede ayudar a producir un coche con mayor potencial. Por ello, la influencia de Fallows en Aston Martin es evidente, y no cabe duda de que Red Bull recibirá más ofertas de otros equipos que siguen buscando reconstruir su departamento técnico.

McLaren parece ser ahora mismo el más activo en ese sentido, tras no haberse adaptado a las regulaciones de 2022. Y no muy tarde, Audi empezará a involucrarse más con Sauber y tratará de reforzar el equipo técnico dirigido por Jan Monchaux en Hinwil con el claro objetivo de luchar por los títulos. Un posible undécimo equipo saturaría aún más el mercado, y Williams, que se recupera poco a poco, también está buscando y contratando personal de primer nivel para volver al lugar histórico que le corresponde.

La Silly Season de los ingenieros de la Fórmula 1 parece estar en pleno apogeo. Y, si estás buscando trabajo en la F1 en ese mismo campo, podría ser un buen momento para presentar tu candidatura y ofrecer tus servicios.

