Red Bull sí habría hecho oferta a Albon, pero de momento no por Pérez

Poco después del tremendo fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, Peter Windsor, reputado periodista de la Fórmula 1, se hizo eco de otra posible sorpresa en el mercado de fichajes. Afirmó que, según tenía entendido, Alex Albon había recibido una oferta de Red Bull, un contrato de tres años a partir de la temporada 2025.

"Creo que le veréis junto a Max Verstappen en Red Bull, porque no me lo imagino diciendo que 'no' a eso. Ha trabajado muy duro para volver al equipo. ¡Enhorabuena por la oferta de este contrato!", dijo el periodista a todos los que le estaban viendo en su canal de YouTube.

Windsor no es un desconocido en el Gran Circo. En las décadas de 1980 y 1990 fue director de equipo en Williams y Ferrari, y en 2009 él y su socio Ken Anderson quisieron lanzar un equipo estadounidense bajo el nombre de US F1. Sin embargo, ese plan fue un estrepitoso fracaso.

Su información sobre Albon no era fiable al 100 por 100, sino sólo "al 90%", según admitió él mismo. Unos días más tarde, en la presentación de Williams que tuvo lugar en Nueva York, esa historia se debatió, como no podía ser de otra manera. Y aunque el jefe del equipo de Grove, James Vowles, rápidamente dejó claro que el británico-tailandés está comprometido con Williams hasta 2025, Albon evitó dar una respuesta clara.

"Mentiría si dijera que no ha habido preguntas y discusiones. Pero, para ser sincero, no es mi área. Mi equipo de gestión se ocupa de esas cosas. Yo me concentro totalmente en pilotar", dijo el piloto esta semana.

Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com, ha podido saber ahora que Red Bull sí ha hecho una oferta a Albon. Sin embargo, no se trata de un contrato de tres años para sustituir a Sergio Pérez a partir de 2025. Por el contrario, el equipo de las bebidas energéticas sólo quiere asegurarse de tener una primera opción sobre los servicios de Albon en caso de necesitarlo.

Si el piloto acepta la oferta, Red Bull podría entonces decidir si lo trae de vuelta al equipo por tres temporadas a partir de 2026. La ventaja para el piloto sería que Red Bull pagaría, presumiblemente, un buen dinero por tener esa opción. Y la desventaja, que el margen de maniobra de Albon en el mercado de pilotos quedaría limitado.

A Albon le preguntaron específicamente que, tras las palabras de James Vowles de que tenía contrato con Williams para 2025, si eso significa que seguirá, o si tiene opciones de buscar otro asiento independientemente del contrato. "El tiempo lo dirá. Pero dejémoslo así: mi atención se centra en 2024. Lo más importante es que avancemos hacia 2025. Siendo realistas, quiero quedarme en Williams. Si el equipo es tan bueno como espero que sea, entonces tenemos un contrato a largo plazo", contestó el piloto.

Eso podría significar que, si Williams no alcanza ciertas cotas de rendimiento con el monoplaza de 2024 en una fecha límite, como por ejemplo si no consigue una determinada posición en el mundial de constructores, entonces Albon podría irse a Red Bull ya en 2025, a pesar de tener un contrato con Williams. Pero eso es pura especulación por el momento.

"Por ahora, quiero ver cómo se siente el FW46 en Bahrein, y en las siguientes cuatro, cinco o seis carreras, para que pueda tener una idea del progreso que estamos haciendo como equipo. Toda mi atención se centra en Williams. Para mí es importante la rapidez con la que desarrollamos. Entonces también podré verme aquí a largo plazo", explicó.

"Están pasando muchas cosas en este momento. Los periodistas lo sabéis. También sabéis que hay muchos rumores. Con mi experiencia y donde estoy en este momento, creo que merezco un coche con el que pueda subir al podio y luchar por las victorias. Sinceramente, ahí es donde me veo", siguió.

A sus 27 años, el ex piloto del equipo de las bebidas energéticas hace tiempo que terminó su aprendizaje en la Fórmula 1: "Siento que estoy bastante cerca de la cima de mi capacidad, aunque siempre hay margen de mejora. Espero que Williams sea el equipo con el que pueda conseguir los resultados que quiero. Para eso estoy trabajando. Fuera de eso, la cuestión es cómo se desarrollan las cosas. Hay una tendencia clara en el mercado de pilotos de que los equipos quieren tener los mismos pilotos en 2025 y 2026. Vamos a ver en qué desemboca".

En 2026, un reglamento completamente nuevo entrará en vigor en la F1, con cambios en los chasis y las unidades de potencia. Y como la mayoría de los equipos no quieren enfrentarse a un nuevo concepto técnico con nuevos pilotos, algo que ya les ha ido mal a algunos en 2021 y 2022, los contratos multianuales hasta 2025, 2026 y más allá serán la norma general.

Aunque en Red Bull estaría inmediatamente en un coche competitivo, probablemente a Williams le llevará aún más tiempo alcanzar la parte delantera de la parrilla. Y Albon lo sabe: "Eso llevará tiempo. Creo que para 2026 o 2027 podríamos estar listos para competir regularmente por podios. Pero para eso aún falta mucho", comentó para finalizar.