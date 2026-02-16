Del simulador a la realidad: el proyecto GT3 de Verstappen será un documental

Max Verstappen es cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, pero el holandés no parece dispuesto a quedarse quieto. Con la nueva serie documental de tres episodios 'Max Verstappen - New Ground', el servicio de streaming Viaplay, de Países Bajos, acompaña al piloto de Red Bull en lo que probablemente sea su proyecto más personal hasta la fecha en el mundo del automovilismo: la creación de su propio equipo de carreras, y el intento de llevar a un piloto de simulador al mundo real de la competición GT3.

"Viaplay y yo hemos trabajado juntos durante muchos años para mostrar lo que realmente significa el automovilismo, no solo los resultados, sino el trabajo, la dedicación y la pasión que hay detrás", explicó Verstappen en su página web oficial. "New Ground trata de explorar nuevos territorios en el automovilismo, aprender y adquirir experiencia".

Está por ver si la serie llegará de alguna manera a España para poder verse.

De campeón del mundo a promotor

Además de Verstappen, la serie se centra en el británico Chris Lulham, de 22 años, miembro desde hace muchos años del equipo de simulación de carreras Redline de Verstappen. El objetivo: pasar de las carreras virtuales al cockpit real.

"Una vez que has conseguido todo lo que querías en la Fórmula 1, tienes un poco más de libertad para dedicarte a otras cosas", dice el propio tetracampeón en el tráiler que ha publicado en su canal de YouTube.

Sabe que su proyecto no es pan comido: "Las carreras simuladas y el mundo real de las carreras son dos cosas diferentes. Pero puedes dar el paso si muestras las cosas que quiero ver. Hay un riesgo, pero yo he creído en ello".

El éxito en Nordschleife como prueba

Que se trata de algo más que un simple proyecto de relaciones públicas quedó demostrado en el circuito de Nürburgring-Nordschleife. En la penúltima carrera de la categoría de resistencia de Nürburgring, Verstappen y Lulham cosecharon una victoria en el debut de Verstappen en GT3, todo un hito deportivo.

El documental recorre precisamente este camino: la preparación, las dudas, el trabajo de entrenamiento y el emotivo momento en el que la teoría virtual se convierte en práctica real. No se trata tanto de grandes titulares como de trabajo minucioso, bucles de retroalimentación y procesos de aprendizaje, es decir, precisamente los elementos que han hecho grande a Verstappen en la Fórmula 1. El primer episodio se estrenó el 10 de febrero y los siguientes se emitirán el 17 y el 24 de febrero.