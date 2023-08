Cómo la simulación y la realidad son lo mismo para Verstappen

El mundo de la competición virtual ha pasado a ser uno de los más importantes dentro del automovilismo, y si hay alguien que destaca en ambos es Max Verstappen. El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 es un simracer empedernido, que no pierde el tiempo en ponerse al volante delante de una pantalla cada vez que puede, incluso entre grandes premios.

El neerlandés es dueño de un equipo, el Team Redline, con el que llega a participar en muchos eventos cuando no coincide con sus compromisos con la máxima categoría del automovilismo, y allí tiene a Gianni Vecchio, quien considera todo un amigo. Desde una temprana edad, el italogermano se aficionó a los videojuegos en 2006, aunque no fue hasta nueve años después cuando se adentró en iRacing para después recibir una invitación del conjunto del piloto de Red Bull.

Aquello lo recuerda con cariño, y ya ha pasado un lustro desde que se unió. Ahora, con Motorsport.com se abre en una entrevista exclusiva y cuenta un poco más sobre su vida y la importancia de Max Verstappen en el simracing: "Fue un poco extraño, para ser sincero, estaba un poco extrañado, pero a lo largo de los años hemos construido una especie de amistad".

"No es que lo veamos como un piloto de Fórmula 1, lo vemos más como un compañero del equipo Team Redline, pasamos mucho tiempo practicando juntos. Además, jugamos mucho FIFA, Call of Duty, Among Us, y se ha desarrollado una amistad, compartimos los mismos intereses", dijo. "Es genial tener a alguien como él como compañero de equipo, pero también como amigo porque sigue presionándote, eso es lo más importante de las carreras de simulación, así que es bueno tener a alguien que lo haga".

Vecchio bromea con lo que hace Max Verstappen cada vez que vuelve al simulador de su casa y el resultado que logra tras pocos minutos de juego: "Regresa de un fin de semana de Fórmula 1 y le decimos que combinación [de coche y pista] estamos conduciendo. Se pone primero en cinco minutos y digo que qué es lo que está pasando, qué estoy haciendo mal, es irritantemente ágil en todo lo que hace, no diría que es molesto, pero a veces me pone de los nervios".

El italogermano reconoce que recibió los consejos del vigente campeón del Gran Circo, y eso le ayuda cada vez que compite: "Sigue esforzándote, no te rindas, incluso si no estás al 100%, tratar de encontrar ese plus. Max Verstappen sigue apretando más allá de los límites en la simulación, así que te mantiene centrado, persiguiendo los objetivos y motivado en todo lo que haces".

Sin embargo, hay poco en lo que se le pueda enseñar al de Red Bull: "Es un piloto completo en términos de piloto de carreras, sabe qué hacer en cada coche, no solo es que sea bueno en Fórmula 1, a veces prueba un GT y allí también es increíble. Cuando se trata de carreras, no le enseño mucho, pero al principio no era de simulación como nosotros, así que tuvimos que explicarle un poco cómo funciona la gestión del tráfico en varias categorías, tal vez eso, aunque nos beneficiamos mucho más de él que Max Verstappen de nosotros".

El talento del holandés es impresionante cuando se trata de subirse a un vehículo, y no le importa que sea con un volante o con un mando de la consola: "Llámame loco, pero es una locura. Max [Verstappen] tiene un ordenador portátil para todos los juegos de simulación, tanto Fórmula 1 como iRacing, lo que sea, y lo usa todas las semanas en casa con volante y pedales, pero también con un mando".

"Eso es muy complicado en iRacing y los videojuegos de simulación, muy difícil, y aunque no puede darnos comentarios, hace lo que puede por ayudar", reveló. "Así que no importa si está de viaje o en casa, independientemente de su horario, practica con nosotros incluso si no puede competir él mismo, porque quiere apoyar al equipo, eso lo dice todo".

