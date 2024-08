Las siete cosas que aprendimos en el GP de Países Bajos 2024 de F1

El regreso de la Fórmula 1 tras las vacaciones de verano en el Gran Premio de Países Bajos 2024 trajo muchas cosas, y no solo las mejoras del equipo McLaren que tanto llamaron la atención por vencer de forma dominante sin la oposición de los que mandan todavía en la clasificación general, Red Bull. El circuito de Zandvoort no tuvo la mejor de las carreras el domingo, pero el fin de semana tuvo algunos temas muy interesantes y que también darán que hablar en el futuro.

En Motorsport.com te hacemos una lista de las siete cosas más destacadas de la cita en territorio neerlandés.

1. Las malas salidas de Lando Norris ya no importan en F1 2024

Tras conseguir una meritoria pole position con más de tres décimas de ventaja con respecto a Max Verstappen en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1, Lando Norris protagonizó una pobre salida el domingo en la que perdió el liderato contra el neerlandés. No es algo nuevo, ya que en varias ocasiones a lo largo del año arrancó bastante mal, lo que le hizo perder bastantes oportunidades y que podrían costarle caro al final de la campaña.

Sin embargo, eso puede que ya no sea motivo de preocupación para la escudería de Woking, puesto que con las últimas actualizaciones en su monoplaza disponen de las mejores herramientas de la parrilla, algo que se pudo ver con los más de veinte segundos de ventaja que tuvieron al llegar a la línea de meta con el británico, en su segundo triunfo en el Gran Circo. Con todo ello, todos los de papaya vuelven a soñar con un título después del último de Lewis Hamilton en 2008.

2. Red Bull F1 siente la presión y Max Verstappen pierde en casa

Tras tres victorias consecutivas en el circuito de Zandvoort, todas desde que regresó al calendario en 2021, el equipo Red Bull se vio superado por McLaren. La gran desventaja cuando cayó la bandera a cuadros generó preocupación en Milton Keynes, hasta el punto de que su asesor, Helmut Marko, aseguró que era algo "alarmante", mientras que Max Verstappen redujo su colchón al frente del mundial a 70 puntos, con todavía nueve rondas pendientes.

Además, en el campeonato de constructores, los austriacos ya solo tienen un margen de 30 unidades con respecto a los de papaya, por lo que no será raro ver que las caras de relajación de los mecánicos en el garaje cuando no tenían rival se transforman en unas más serias al darse cuenta de que ya no disponen del coche más veloz.

3. Charles Leclerc obra el milagro y Mercedes F1 se hunde tras su "alivio"

Después de una clasificación en el Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1 en la que Charles Leclerc afirmó que las nueve décimas de desventaja con Lando Norris eran la realidad de los del Cavallino Rampante. Por lo tanto, nadie pensaba que pudieran sacar un buen resultado en el trazado neerlandés, algo que se sumaba a la eliminación de Carlos Sainz en la Q2, pero el domingo fue otra historia, porque tuvieron tal ritmo que el monegasco se subió al último escalón del podio y el español batió a los dos Mercedes.

Precisamente los de Brackley fueron unos de los grandes perdedores, porque pasaron de ganar tres de las últimas cuatro citas a conformarse con ser los cuartos en velocidad pura, fallando en la estrategia ante la presión que les ofreció Ferrari. Queda todavía mucho camino por delante, pero ese resultado un síntoma de que siguen algunas carencias en el equipo alemán.

4. Alpine confía en Jack Doohan para la F1 2025

Una de las claves del mercado de fichajes de la temporada 2025 de Fórmula 1 era el futuro de Carlos Sainz, pero con la confirmación de su fichaje abrió la veda para que el resto de equipos empezara con los anuncios. Uno de los que llegó fue el de Alpine, que confiará en Jack Doohan el próximo año, a pesar de tener como otra de las posibilidades a Mick Schumacher, que conoció la noticia a través de las redes sociales.

El australiano, hijo del mito del motociclismo, será el primero de la academia de Enstone que se suba a uno de sus monoplazas, después de que Oscar Piastri les diera la espalda por McLaren. El joven piloto trabajó en su preparación con coches antiguos, lo que se combinó con la participación en algunas FP1, y se espera que gane experiencia con la ayuda de Pierre Gasly como compañero.

5. Mercedes F1 prepara para el anuncio de Andrea Kimi Antonelli

Otro de los que parece que estará en la parrilla de la temporada 2025 de Fórmula 1 es Andrea Kimi Antonelli, una de las perlas y el que parecer ser el siguiente Max Verstappen debido a su precocidad. El italiano, de tan solo 18 años, se subirá al Mercedes en la FP1 del Gran Premio de Italia, y se espera que sea el sustituto de Lewis Hamilton la próxima campaña después de que los de Brackley le apadrinaran desde que estaba en los karts.

Toto Wolff es uno de los grandes defensores de su estrella, y fue él mismo el que coqueteó tantas veces con varias opciones más, como el propio neerlandés, Carlos Sainz o incluso llegó a sonar un improbable regreso de Valtteri Bottas como escudero de George Russell, pero todo apunta a que habrá una nueva cara en el garaje alemán.

6. Las mejoras de Williams F1 vienen acompañadas del desastre de Logan Sargeant

El equipo Williams confirmó el fichaje de Carlos Sainz con un proyecto de futuro muy esperanzador, que empezó con unas actualizaciones en su monoplaza a partir del Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1 tras lograr aligerar su coche. Sin embargo, esas mejoras no vinieron acompañadas de un paso adelante de Logan Sargeant en lo que serán sus últimas carreras en el campeonato.

Incluso puede ser que la de Zandvoort pudiera ser la despedida del estadounidense tras destrozar su monoplaza en los entrenamientos libres del sábado, en donde un grave error al tocar la hierba le envió contra el guardarraíl y se incendió. Un golpe que se estima que cueste un millón de euros y que más que lo económico, pondrá fin a su trayectoria, con la posibilidad de que Liam Lawson o Mick Schumacher tomen el relevo en el Gran Premio de Italia.

7. Fernando Alonso puede ver el futuro de Aston Martin F1

En Aston Martin tienen muchas esperanzas de poder escalar posiciones en el futuro después de su caída de rendimiento en la temporada 2024 de Fórmula 1, con una nueva fábrica y muchas herramientas novedosas a su disposición, pero, por el momento, la realidad es que tan solo optan a la novena y décima posición en cada carrera hasta el final del año.

Eso es lo que aseguró Fernando Alonso, que dijo que podía predecir el futuro y vaticinó que los monoplazas de Silverstone tan solo podrán quedar en esas plazas debido a la gran diferencia que hay con respecto a los líderes, y no esperan dar un salto demasiado grande en el corto plazo.