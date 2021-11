Aquel 'show' de Fernando Alonso con una cámara en Interlagos

Los primeros años del reencuentro entre McLaren y Honda dejó numerosos momentos de frustración, con incontables problemas de fiabilidad, pero en dos de ellos Alonso logró sacar el lado positivo y dejar imágenes para el recuerdo.

En Interlagos, durante el GP de Brasil 2015, Fernando Alonso se sentó en una silla a tomar el sol tras una avería en su monoplaza provocada por la unidad de potencia japonesa que, en sus primeros pasos, presentaba contratiempos una y otra vez.

Aquella estampa fue carne de meme, como fiel reflejo de lo que tuvo que vivir el bicampeón.

Y un año más tarde, en un episodio que recordaba al vivido en el mismo escenario en 2015, el español vivió casi una hora de los Libres 2 del GP de Brasil 2016 en el asiento de un cámara de la FOM.

Tras 34 minutos de sesión, el McLaren se paraba por un problema en el ERS y Alonso debía bajarse del coche ayudando a los comisarios a evitar que se fuera cuesta abajo con una piedra que encontró en las inmediaciones.

A partir de ahí, el español buscaba algo que hacer hasta que terminara la sesión, dado que no llegaba ninguna moto para llevarle de vuelta a boxes.

Minutos después, un operador de cámara le dejaba su asiento al asturiano, que se puso los cascos y tras recibir un breve 'cursillo' intentó manejar el aparato robotizado, con un paneo que no tuvo mucho éxito.

"Tremendo. Me dijeron que iban a emitir lo que estaba grabando, que venía Pérez y bueno... el joystick este es súper sensible. Visteis bien el cielo, el asfalto... menos a Pérez, creo que enfoqué todos los sitios", decía Alonso en los micrófonos de Movistar + F1 después. "Lo estaba buscando, pero era como buscar un mosquito. Tengo que entrenar mucho, pero esperemos que no este fin de semana, sino en el invierno, que tendré tiempo libre".

El show terminó una vez concluidos los Libres 2, cuando el piloto ovetense dejó claro que la habilidad con el Fórmula 1 no es fácil de extrapolar rápidamente a las cámaras del circuito.

