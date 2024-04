Shanghai intenta eliminar los baches para el regreso de la F1 a China

La Fórmula 1 volverá a competir en el Gran Premio de China por primera vez desde que se despidieran en 2019, y su incorporación al calendario este año es muy interesante porque es el estreno de los monoplazas con efecto suelo en este trazado. La actual generación de coches es más sensible a los baches, que son una característica de la pista de Shanghai, porque está construida sobre un terreno pantanoso, por lo que es común el movimiento del suelo.

Conscientes de la necesitad de prestar atención a los baches, se llevaron a cabo reparaciones en varias partes del circuito para eliminar los que pudieran causar problemas. Tras una inspección de la FIA a finales de 2023, el trazado trabajó junto con la empresa de ingeniería y arquitectura de Herman Tilke para volver a sellar las zonas de las que tenían preocupación.

A pesar de las labores para solucionar los baches, los equipos de Fórmula 1 siguen con una gran incertidumbre porque hay muy pocos datos sobre la naturaleza del asfalto. Las cosas se complican aún más por el hecho de que se trata de un fin de semana al sprint, por lo que las escuderías solo tendrán una sesión de entrenamientos libres antes de saltar a la clasificación para la carrera corta del sábado.

El director de ingeniería de Pirelli, Simone Berra, explicó que el Gran Premio de China se trataba de un evento único porque los conocimientos previos eran poco relevantes: "Es como un circuito nuevo, sinceramente, porque tenemos coches y neumáticos nuevos, y las llantas de 18 pulgadas".

Conoce todo sobre el Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Pirelli explica por qué el GP de China 2024 plantea dudas y retos

"La pista no se utilizó en cinco años, solo para una por temporada o algo así, por lo que estará muy verde y bastante sucia, aunque los coches la limpiarán, y tenemos que entender incluso desde la medición del asfalto antes del gran premio cómo ha cambiado", dijo. "En el pasado, era bastante áspero en términos de micro y macro rugosidad, debemos saber cómo ha envejecido en los últimos años, así que no hay muchos datos, e incluso para los equipos será un gran reto, no solo para nosotros".

Los responsables del circuito de Shanghai también están trabajando en la construcción de nuevas tribunas para el público, aunque algunas zonas no estarán a tiempo para la carrera de este 2024.

