Sergio Pérez espera ver una mejora en los neumáticos de F1 2023

Sergio Pérez volvió al volante de su monoplaza en el test de Pirelli en el circuito de Yas Marina, junto a su compañero de equipo, Max Verstappen, y el RB18, con el objetivo de evaluar los nuevos compuestos que la máxima categoría de automovilismo utilizará en la temporada 2023.

El mexicano de Red Bull completó un total de 88 vueltas y marcar un tiempo de 1:26.333, posicionándose así en la 13ª posición de un día principalmente dominado por Ferrari, que colocó a sus tres pilotos en las tres primeras posiciones.

Los tiempos han sido poco representativos, pero 'Checo' Pérez ha sentido una mejoría respecto a los compuestos de este año, el cual le complicó la adaptación al RB18 a mitad de la temporada.

"Creo que hemos tenido una buena mañana en general y tenemos mucha información que dar al equipo y a los ingenieros, así que estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Los nuevos compuestos siguen siendo bastante parecidos, son como los de esta temporada, pero el delantero es un poco más fuerte", dijo Pérez.

Sin embargo, el piloto mexicano no quiere sacar conclusiones hasta no ver cómo se comportan en condiciones reales de carrera, y no aferrarse a los datos que han podido proporcionar los tests de Abu Dhabi.

"Estamos trabajando con los neumáticos en condiciones de mucho calor aquí [en Yas Marina], y es pronto, así que todavía tenemos mucho que aprender y analizar. Será interesante ver cómo se comportan en temperaturas más frías, que reflejarían mejor las temperaturas de carrera", declaró.

Respecto a la prueba, Verstappen dijo que el test le había dado buenos datos, aunque no una información concreta y precisa sobre el comportamiento de las gomas.

"Hemos completado nuestro programa y hemos conseguido un primer conocimiento básico para el próximo año, que creo que ha funcionado bien".

"Siempre es bueno, cuando tienes la construcción del compuesto final, dar unas cuantas vueltas, pero en cada pista los neumáticos se comportan de forma diferente, así que es difícil juzgar".

"Dicho esto, siempre es mejor tener algo de información, antes que no tener nada. En general, todo se ha ido con bastante normalidad, así que ha sido un buen día", finalizó el bicampeón del mundo.

