El sencillo retoque de diseño de Ferrari F1 para batir a Red Bull

Ferrari introdujo una actualización simple en Melbourne, ya que se pudo ver un winglet montado a cada lado del contorno curvado del escape y el pilar añadido al alerón trasero del SF-24.

Es interesante que nadie colocase esa especie de alerones en esa zona antes, dado que está claramente permitido dentro de las reglas, sobre todo porque los diseñadores de Fórmula 1 tienen una inclinación bastante clara por colocar superficies aerodinámicas siempre que sea posible, como el ala en T.

A pesar de que es la primera vez que se ve ese aletín, es probable que otros equipos lo copien a lo largo de la temporada, ya que se espera que estos winglets ayuden a reutilizar parte del calor que se expulsa por la salida de la cubierta del motor y mejoren el flujo de aire en la zona baja del monoplaza.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Cabe destacar que Ferrari también cambió a una configuración de alerón de viga de un solo elemento para la clasificación y la carrera, después de haber preparado el SF-24 con la configuración biplana.

El equipo notó que esa configuración de menor carga aerodinámica se adaptaba mejor a las exigencias del circuito de Albert Park, después de haber probado su otra solución en los entrenamientos libres del viernes. El alerón trasero se mantuvo en la misma configuración que durante los dos primeros grandes premios, con la nueva configuración de menor carga aerodinámica llevada a Arabia Saudí todavía sin usar y en absoluto secreto.

Detalle del alerón delantero del Aston Martin AMR24 Foto: Giorgio Piola

Aston Martin, por su parte, introdujo una nueva configuración del alerón delantero en Australia, con la distribución de la torsión y la envergadura de los dos flaps superiores alterada para mejorar el rendimiento del alerón y, por tanto, del coche en su conjunto.

Como consecuencia del cambio en el perfil de los flaps, el equipo también ha eliminado uno de los soportes metálicos en el centro del inferior de esos dos flaps.

Detalle del alerón delantero del Kick Sauber C44 Foto de: Giorgio Piola

Sauber también introdujo un nuevo alerón delantero en Australia, aunque en este caso se trató más bien de un cambio profundo, ya que se han pasado a la unión semi separada de flap y endplate que se ha visto utilizar a Mercedes desde el inicio de esta era reglamentaria.

El objetivo de ese diseño, y de hecho de la solución de Sauber, es aumentar la carga aerodinámica que genera la sección exterior del alerón sin dejar de tener la capacidad deseada para generar la carga aerodinámica que requiere el alerón delantero.

Esto significa que Sauber ha creado una sección de flaps separada para los dos elementos superiores, con los largueros de conexión del endplate, también los está inclinando hacia fuera junto con una remodelación del endplate y se ha modificado la forma de los flaps en toda su extensión.

Detalle técnico del Red Bull Racing RB20 Foto de: Giorgio Piola

Red Bull no tenía ningún componente nuevo en el Gran Premio de Australia, pero eso no significa que el trabajo no continúe a buen ritmo. En los primeros minutos de la FP1, el equipo puso en el coche de Max Verstappen algunas cámaras adicionales y colocó marcadores en el panel deflector superior de las estelas de las ruedas delanteras con el objetivo de estudiar cuánto se flexionaba.

Se añadieron tres cámaras al RB20 para que el equipo pudiera capturar las imágenes que deseaba: una en cada lateral y otra a mitad del morro, que albergaba dos cámaras que miraban hacia los lados (flechas rojas en la imagen superior).

En la parte inferior del deflector se añadieron pegatinas circulares con objetivos para disponer de puntos de referencia claros al revisar las imágenes. Se añadieron objetivos adicionales al deflector en la parte superior mediante extensiones que el equipo añadió a la superficie para mejorar la línea de visión de las cámaras (flechas azules).

Comparación del alerón trasero del RB F1 Team VCARB 01 Foto: Sin acreditar

En tres carreras, se han visto tres configuraciones del alerón trasero en el VCARB 01 de RB. Y, como único equipo que adopta ese enfoque, está claro que busca establecer un amplio repertorio en la primera parte de la temporada con el objetivo de adaptar el coche a las demandas específicas de cada circuito.

El ADN general del conjunto del alerón sigue siendo el mismo, independientemente del nivel de carga aerodinámica requerido, con un plano principal en forma de cuchara y una sección de la punta semidesacoplada. Pero hay cambios sutiles en cada especificación para conseguir el nivel deseado de carga aerodinámica y resistencia, ya sea en términos de la cuerda del plano principal o de los flaps superiores, la forma del plano principal o la geometría del borde de fuga del flap superior y la sección de la punta.

El alerón utilizado en Australia se unió una vez más al alerón de viga de un solo elemento para ayudar a despotenciar el conjunto, ya que el equipo había empleado una solución tradicional de dos elementos en Bahrein. El diseño general de los elementos del alerón trasero estaba más sesgado hacia la dirección del ala utilizada en Bahrein, con el plano principal más aplanado en forma de cuchara descartado, junto con la muesca en forma de V en la línea central del alerón superior que se vio en Arabia Saudí.

