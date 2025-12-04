Seis momentos que pueden costarle a Lando Norris el título de F1 en 2025

Este fin de semana, en Abu Dhabi, Lando Norris tiene la oportunidad de ganar su primer título mundial de Fórmula 1. Una segunda oportunidad, en realidad, después de que su primera bola de partido en Qatar se torciera al elegir McLaren la estrategia equivocada.

El equipo puede haber dominado abrumadoramente el campeonato de constructores, con 800 puntos frente a los 459 del subcampeón, Mercedes, pero está más en peligro que nunca en el Mundial de Pilotos, ya que un resurgido Max Verstappen desafía a Norris y Oscar Piastri. He aquí los momentos clave en los que el actual líder del campeonato perdió puntos cruciales.

GP de Arabia Saudí - Norris se sale en la clasificación

Lando Norris, McLaren Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Norris tenía potencial en Yeda, como demostró entonces su mejor tiempo en la Q2, pero perdió el control de su MCL39 en los pianos de la curva 4 en su primer intento en la Q3, lo que le relegó a la décima posición de la parrilla de salida.

Eso significó que tuvo que hacer una carrera de remontada hasta la cuarta posición, en lugar de luchar con sus rivales por el título, Oscar Piastri y Max Verstappen, que terminaron primero y segundo. Es imposible decir cuántos puntos perdió el inglés, ya que nadie puede predecir cómo habría resultado la carrera, pero la diferencia a favor de Piastri podría ser de hasta 20 puntos.

Clasificación de la F1 2025 tras Arabia Saudí:

1. Oscar Piastri, 99

2. Lando Norris, 89

3. Max Verstappen, 87

GP de Canadá - Norris choca contra Piastri

Balance de puntos de Norris contra Piastri: -10

Reparto de puntos de Norris contra Verstappen: -10

Lando Norris, McLaren Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Mientras George Russell, Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli se aseguraban las posiciones de podio, Piastri y Norris acabaron disputándose la cuarta plaza tras clasificarse tercero y séptimo en parrilla en Montreal, respectivamente.

En la vuelta 66, Norris se metió por el interior en la horquilla, pero se pasó de frenada. Piastri entró por el interior en la chicane, pero su compañero británico estaba cerca en la recta meta y se acercó aún más con el DRS; sin embargo, juzgó mal la situación y golpeó por detrás al australiano. Norris se retiró y perdió 10 puntos, suponiendo que hubiera terminado quinto por detrás de Piastri.

Clasificación de la F1 2025 tras Canadá:

1. Oscar Piastri, 198

2. Lando Norris, 176

3. Max Verstappen, 155

GP de Países Bajos - Norris se retira y Piastri se aleja en el campeonato

Balance de puntos de Norris contra Piastri: -18

Reparto de puntos de Norris contra Verstappen: -21

Lando Norris, McLaren Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Aunque Piastri lideró el GP de Países Bajos de principio a fin, poniendo fin a 27 años de espera de McLaren por un grand chelem, la carrera en realidad estuvo muy disputada, ya que Norris hizo sombra a su compañero de equipo en todo momento.

Eso fue hasta que se detuvo a un lado de la pista con una columna de humo que emanaba de la parte trasera de su coche; en McLaren fueron evasivos en cuanto a cuál era realmente el problema. Aun así, Norris perdió los 18 puntos de la segunda posición, mientras que Verstappen ganó puntos tres heredar ese mismo resultado.

Clasificación de la F1 2025 tras Zandvoort:

1. Oscar Piastri, 309

2. Lando Norris, 275

3. Max Verstappen, 205

GP Estados Unidos - Un lío en la salida deja a los dos McLaren fuera de la sprint

Reparto de puntos de Norris contra Piastri: 0

Reparto de puntos de Norris contra Verstappen: -7

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Verstappen realizó la mejor salida en la carrera al sprint de Austin, con Norris asegurando brevemente la segunda posición por el interior de Piastri en la curva 1; el australiano intentó recortar metros, pero eso significó que su trayectoria se cruzó con la de Nico Hulkenberg, lo que llevó a una colisión que dejó fuera a ambos McLaren.

Se podría suponer que Norris habría conservado la segunda posición durante la duración de la prueba corta de Austin, de ahí una probable diferencia de siete puntos a favor de Verstappen.

Clasificación de la F1 2025 tras la sprint de Austin:

1. Oscar Piastri, 336

2. Lando Norris, 314

3. Max Verstappen, 281

GP de Las Vegas - Los pequeños márgenes marcan la diferencia tras la carrera

Reparto de puntos de Norris contra Piastri: -6

Reparto de puntos de Norris Verstappen: -18

Lando Norris, McLaren Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

Mientras que Verstappen dominó el Gran Premio de Las Vegas, Norris y Piastri aseguraron el segundo y cuarto puesto en la carrera, suficiente para dar al británico una cómoda ventaja en el campeonato. Así las cosas, el inglés aventajaba al australiano en 30 puntos y al holandés en 42.

Por desgracia, ambos McLaren fueron descalificados debido a que las planchas de deslizamiento traseros de los MCL39 estaban demasiado desgastadas, lo que significó que la diferencia entre Norris y sus dos rivales se redujo a 24 unidades.

Clasificación de la F1 2025 tras Las Vegas:

1. Lando Norris, 390

2. Oscar Piastri, 366

3. Max Verstappen, 366

GP de Qatar - Un error de estrategia supone una nueva pérdida de Norris

Reparto de puntos de Norris contra Piastri: +4

Reparto de puntos de Norris contra Verstappen: -10

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Piastri lideró ante Verstappen y Norris en los primeros compases del Gran Premio de Qatar, pero el choque de Hulkenberg con Pierre Gasly fue un punto de inflexión. El coche de seguridad neutralizó la carrera en el momento exacto en que los coches podían entrar en boxes, con la estrategia obligatoria de dos paradas con un tope de 25 vueltas en los stints.

McLaren optó por no hacerlo, a diferencia de todos los demás, y salió perdiendo. Que Piastri perdiera la victoria significó que Norris, en realidad, cedió menos terreno respecto a su compañero de equipo, pero Verstappen está ahora más cerca que nunca.

Clasificación de la F1 2025 tras Qatar:

1. Lando Norris, 408

2. Max Verstappen, 396

3. Oscar Piastri, 392