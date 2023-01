Vettel y un posible futuro: "Siempre me interesaron los rallies"

Cargar el reproductor de audio

El pasado noviembre, Sebastian Vettel puso fin a una larga trayectoria en Fórmula 1, retirándose después de 15 temporadas completas. El alemán, un hombre muy familiar, afrontó con ilusión la jubilación, deseando sorprenderse con lo que le depara la vida fuera de las carreras. Sin embargo, no descarta un regreso a la competición, aunque no de momento.

"Espero con ansias la idea de no hacer nada al principio, y luego ver lo que quiero. Hay muchas otras cosas en mi cabeza también, otros intereses e ideas fuera de las carreras", dijo en el GP de Abu Dhabi en el que se despidió.

"Obviamente he estado en F1 durante tanto tiempo que es fundamental para mi vida. Entonces, será difícil decir que no lo voy a echar de menos, pero cuánto lo echaré de menos y si luego empiezo a pensar en hacer algo más, ya veremos".

Ya el pasado año, cuando aún no había anunciado su retirada, desde la IndyCar le ofrecieron probar. Sin embargo, a corto plazo el plan de Vettel es otro: "Veo la jubiliación como una oportunidad para aprender mucho sobre mí mismo y ponerme exactamente en esa posición en la que no he estado antes y con la que no me siento cómodo, porque después de tantos años, este trabajo de la F1 lo hacemos ya con mucha rutina y mucha experiencia".

"Muchas cosas ya no te sorprenden. Así que estoy deseando que me sorprendan y, como dije, aprender sobre mí, pasar más tiempo con mis hijos y mi familia, aprender junto con ellos, lo que obviamente será un desafío diferente para mí y un ritmo diferente".

Pero... ¿y si en esa nueva vida descubre que quiere volver a competir? "Por alguna razón, siempre me gustaron, los rallies", admite, aunque reconoce que sería muy difícil para él: "Sé que es un gran desafío, porque es muy diferente a lo que hacemos, digamos, en las carreras de circuitos clásicos. Así que no sé. Ya veremos".

Vettel equipo junto a Mick Schumacher en la Race of Champions nuevamente en 2023. Habitual de esa competición, en 2022 reveló haber disfrutado mucho con coches a los que no está habituado, y cuando le preguntaron si probaría suerte en el WRC, declaró: "Obviamente, todavía me falta un poco para ponerme al día, pero lo disfruto mucho".

"Necesitas el tiempo y la experiencia, pero si alguien está dispuesto a darme una oportunidad y me da mucho tiempo, estaré feliz de estudiarlo".

Esas palabras rápidamente provocaron reacción y M-Sport, equipo del mundial, le lanzó el guante. Aquello finalmente quedó en nada, pero estas palabras rescatadas por la web oficial de la F1 vuelven a recordar que quizás hay una historia por escribir entre el tetracampeón del mundo y los rallies.

Mientras tanto, Vettel celebra no tener una agenda definida como tenía cuando era piloto en activo: "Quiero dar más espacio a las cosas para las que, obviamente, no tenía tiempo. Y luego sí, ya veremos. No es que tenga un calendario y diga 'en marzo voy a hacer esto, y en abril o mayo esto' Deseo no tener un calendario y luego, obviamente, en algún momento necesito encontrar muchas cosas que me mantengan ocupado porque soy una abeja ocupada, una mente ocupada".