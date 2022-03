El Ferrari F300 de Michael Schumacher sale a la venta

Cargar el reproductor de audio

El chasis, que también marcó la pole y terminó segundo en el Gran Premio de Luxemburgo, en Nurburgring, en manos de Schumacher, llegó a la cita final de Suzuka a cuatro puntos de Hakkinen.

El coche está a la venta a través del duPont Registry.

Aunque Schumacher consiguió la pole, su carrera se torció antes de la salida, cuando el coche se caló en la vuelta de formación, por lo que salió en la cola de la parrilla.

Se abrió paso entre el pelotón y estaba en tercera posición cuando pasó por encima de los restos de una colisión anterior entre otros dos coches, y su neumático se desinfló tres vueltas después. Esto permitió a Hakkinen conseguir su primer título de campeón del mundo de F1.

"En primer lugar, quiero felicitar a Mika Hakkinen y a su equipo", dijo Schumacher. "Han rendido mejor durante toda la temporada y por eso se merecen el título. Creo que no perdimos este campeonato en Suzuka, sino en las primeras citas de la temporada, cuando estábamos demasiado lejos".

"No me siento demasiado decepcionado, porque creo que el equipo puede estar orgulloso de lo que hemos conseguido esta temporada. Me siento triste por los chicos, ya que todo su trabajo no ha dado frutos al final. El motor se paró porque el embrague no se liberó y no sé por qué. Todo el trabajo de este fin de semana se ha desperdiciado porque he tenido que salir desde atrás".

"Las primeras vueltas fueron muy divertidas. Todos los demás pilotos han sido muy justos y no han intentado complicarme la vida. No esperaba que me explotara un neumático trasero, ya que tuve problemas con un pinchazo en el delantero, que me causó muchas vibraciones".

Como decíamos, su precio es de 4,9 millones de dólares, que al cambio actual equivalen a 4,43 millones de euros.