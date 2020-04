¿Por qué Michael Schumacher no llegó a tener éxito en Mercedes?

Con siete títulos mundiales y 91 victorias, Michael Schumacher es el piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, su regreso a Mercedes no tuvo el éxito esperable de 2010 a 2012. Solo logró subir al podio en una ocasión en las 58 carreras que disputó (tercero en Valencia 2012), logró una pole position (Mónaco 2012, pero fue sancionado y salió 6º) y una vuelta rápida (Hockenheim 2012). Un exiguo récord por lo que nos tenía acostumbrados.

John Barnard, el Adrian Newey de su tiempo, por así decirlo, y una de las grandes cabezas pensantes del diseño en la historia de la Fórmula 1, tiene su propia teoría sobre por qué los años de Schumacher en Mercedes no tuvieron más éxito. En su opinión, esto no se debió a la pérdida de talento o a la mayor edad (Schumacher tenía 43 años cuando se retiró), sino al estilo de conducción del siete veces campeón.

"Me hubiera encantado ser un ratón en los boxes cuando empezó con Mercedes junto a Rosberg en 2010", dijo en una entrevista con el podcast oficial de la Fórmula 1. A Barnard le pareció "extraño" que Schumacher fuera "a menudo más lento" que Rosberg.

"Mi teoría es, y es solo una teoría: Rosberg, como la mayoría de los demás pilotos, también quería un coche con una parte trasera estable. Si ese es el caso, encuentras una forma de evitar el subviraje. A Michael no le gustó. A Michael le gustaba configurar el coche justo al revés: con una parte delantera lo más estable posible. Cuando le configuraban el coche a su medida, era más rápido que Rosberg, pero general no fue lo suficientemente rápido como para superarle", asegura Barnard.

Estoril 1995: primera prueba de Schumacher en el Ferrari de Barnard

El primer contacto de Barnard con el estilo de conducción especial de Schumacher se produjo durante un test de Fórmula 1 en Estoril a finales de 1995. Schumacher, que acababa de convertirse en campeón con Benetton por segunda vez, debutaba en un Ferrari. Y la Scuderia le había preparado dos modelos: el coche de 1995 con el motor V12 y uno provisional con el motor V10.

En la biografía de Barnard, The Perfect Car (autor: Nick Skeens, publicado en 2018 por Evro Publishing), se describe cómo Schumacher ya después de cinco tandas con el modelo V12 fue un segundo más rápido que los pilotos habituales anteriores, Gerhard Berger y Jean Alesi.

Barnard recuerda: "Fue muy interesante para mí. Primero, fue súper rápido en el coche con el V12. Luego me dijo: '¡Guau, me habría convertido en campeón más fácilmente con este coche que con el Benetton!' Eso fue lo que dijo. Lo creas o no, pero él dijo eso. Pensé: 'Está bien, eso es bueno. No podemos estar muy lejos".

Schumacher no se llevaba bien con el V10. Esta fue una gran sorpresa para los ingenieros de Ferrari, que tenían grandes esperanzas en el nuevo desarrollo técnico. Barnard recuerda la siguiente conversación:

Barnard: "¿Cuál es el problema Michael, qué no te gusta?"

Schumacher: "No tiene el mismo freno motor que el V12".

Barnard: "No. Porque es un motor mejor, más eficiente, con menos frenado dentro del motor".

Schumacher: "Sí, pero así es como conduzco en las curvas".

Barnard: "¿Qué quieres decir?"

Schumacher: "Bueno, cuando entro en una curva, balanceo el coche con el pedal del acelerador. Cuando suelto el acelerador y aplico el freno del motor, controlo la parte trasera. Cuando vuelvo a acelerar, puedo jugar con él. No funciona con él V10. Cuando doy gas en el V10, la reacción es diferente".

Todos los coches de Michael Schumacher en F1

Galería Lista Todos los coches de Michael Schumacher en F1 1 / 21 Jordan 191 - Ford 2 / 21 Temporada 1991 - 14º

1 Gran Premio

0 victorias

0 poles

0 podios

0 vueltas rápidas

0 puntos

Benetton B191 - Ford 3 / 21 Temporada 1991 - 14º

5 Grandes Premios

0 victorias

0 poles

0 podios

0 vueltas rápidas

4 puntos

Benetton B192 - Ford 4 / 21 Temporada 1992 - 3º

16 Grandes Premios

1 victoria

0 poles

8 podios

0 vueltas rápidas

53 puntos

Benetton B193 - Ford 5 / 21 Temporada 1993 - 4º

16 Grandes Premios

1 victoria

0 poles

9 podios

5 vueltas rápidas

52 puntos

Benetton B194 - Ford 6 / 21 Temporada 1994 - Campeón del Mundo

14 Grandes Premios

8 victorias

6 poles

10 podios

8 vueltas rápidas

92 puntos

Benetton B195 - Renault 7 / 21 Temporada 1995 - Campeón del Mundo

17 Grandes Premios

9 victorias

4 poles

11 podios

8 vueltas rápidas

102 puntos

Ferrari F310 8 / 21 Temporada 1996 - 3º

16 Grandes Premios

3 victorias

4 poles

8 podios

2 vueltas rápidas

59 puntos

Ferrari F310B 9 / 21 Temporada 1997 - 2º (Posteriormente descalificado)

17 Grandes Premios

5 victorias

3 poles

8 podios

3 vueltas rápidas

78 puntos

Ferrari F300 10 / 21 Temporada 1998 - 2º

16 Grandes Premios

6 victorias

3 poles

11 podios

6 vueltas rápidas

86 puntos

Ferrari F399 11 / 21 Temporada 1999 - 5º

10 Grandes Premios

2 victorias

3 poles

6 podios

5 vueltas rápidas

44 puntos

Ferrari F1-2000 12 / 21 Temporada 2000 - Campeón del Mundo

17 Grandes Premios

9 victorias

9 poles

12 podios

2 vueltas rápidas

108 puntos

Ferrari F2001 13 / 21 Temporada 2001 - Campeón del Mundo

17 Grandes Premios

9 victorias

11 poles

14 podios

3 vueltas rápidas

123 puntos

Ferrari F2002 14 / 21 Temporada 2002 - Campeón del Mundo

17 Grandes Premios

11 victorias

7 poles

17 podios

7 vueltas rápidas

144 puntos

Ferrari F2003GA 15 / 21 Temporada 2003 - Campeón del Mundo

16 Grandes Premios

6 victorias

5 poles

8 podios

5 vueltas rápidas

93 puntos

Ferrari F2004 16 / 21 Temporada 2004 - Campeón del Mundo

18 Grandes Premios

13 victorias

8 poles

15 podios

10 vueltas rápidas

148 puntos

Ferrari F2005 17 / 21 Temporada 2000 - 3º

19 Grandes Premios

1 victoria

1 pole

5 podios

3 vueltas rápidas

62 puntos

Ferrari 248F1 18 / 21 Temporada 2006 - 2º

18 Grandes Premios

7 victorias

4 poles

12 podios

7 vueltas rápidas

121 puntos

Mercedes W01 19 / 21 Temporada 2010 - 9º

19 Grandes Premios

0 victorias

0 poles

0 podios

0 vueltas rápidas

72 puntos

Mercedes W02 20 / 21 Temporada 2011 - 8º

19 Grandes Premios

0 victorias

0 poles

0 podios

0 vueltas rápidas

76 puntos

Mercedes W03 21 / 21 Temporada 2012 - 13º

20 Grandes Premios

0 victorias

0 poles

1 podio

1 vuelta rápida

49 puntos



El estilo de conducción de Schumacher a partir de los 40...

"No lo sé, pero creo que el estilo de conducción de Michael era bueno cuando era joven", dijo Barnard después. "Allí tuvo un rendimiento fenomenal. Pero a medida que fue envejeciendo un poco, este sistema pudo no haber funcionado tan bien".

En su libro The Perfect Car, Barnard dice de Schumacher: "Se necesitan reacciones rápidas y grandes cojones para conducir de esta manera. Podría levantar el acelerador para forzar al coche a sobrevirar y luego pisarlo nuevamente para compensarlo con subviraje. Era simplemente increíble".

"Michael fue rápido, pero no me gustaba la forma en que configuraba su monoplaza. En mi opinión, era la manera incorrecta de hacerlo", dijo Barnard. "Creo que el enfoque de John Watson era mejor. Quería una parte trasera que se pegara al asfalto para atravesar la curva y acelerar antes. Eso me parecía lógico. En última instancia, es la tracción lo que hace que un coche sea más rápido".

La historia, por supuesto, está del lado de Schumacher. Mientras que en Ferrari el alemán logró cinco títulos en F1, Barnard no ganó más mundiales en su brillante carrera como director técnico y diseñador (monocasco de fibra de carbono, transmisión semiautomática, pantalla en el volante y muchos más).

"Traté de hablar con Michael y darle mi opinión. Para mí, la mejor manera de hacer que un coche sea rápido era priorizar la parte trasera. Si tienes la máxima tracción en la parte trasera en todo momento, puedes acelerar más pronto. El gas aumentará y serás más rápido, pero Michael no estaba de acuerdo", dice Barnard.

Barnard y Schumacher: dos egos de altura

Otra faceta de la historia es que uno de los mejores diseñadores y uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 chocaron. La versión de Barnard es esta: "Respetaba su talento, pero me resultaba increíblemente difícil trabajar con él. Estableció las reglas a pesar de que tenía muy poca experiencia. Fue muy difícil para mí lidiar con ello".

"Tenía años de experiencia en comparación con él, pero eso no impidió que el tipo cuestionara todo lo que hacía: '¿Por qué esto, por qué lo otro? No me gusta esto, no me gusta eso", recuerda el británico. "Dios, ¿por qué este chico joven ni siquiera puede escuchar por un momento e intentar entender cómo configurar el coche?".

En cierto momento, "no tuvo sentido" "quedarse en Ferrari y "discutir". Especialmente porque Barnard estaba frustrado porque la directiva del equipo estaba desplegando la alfombra roja al alemán.

"Teníamos que presentar el presupuesto para el próximo año, y Maranello siempre nos pedía ahorros del 20%. Pero entonces teníamos a Schumacher, y de repente Todt nos dijo que podíamos comprar todo lo que necesitáramos", recuerda Barnard. "¿Una máquina nueva? ¡Cómprala! ¿300.000 libras? No hay problema'. Fue como el día y la noche".