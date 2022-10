Mick Schumacher compara su coche de F1 con Ferrari de su padre

Cargar el reproductor de audio

Ser hijo de una de las mayores leyendas de toda la historia de la Fórmula 1 debe ser algo muy complicado de sobrellevar, y es que toda la prensa y aficionados se fijan en todas y cada una de las acciones que llevas a cabo. Es lo que le pasa a Mick Schumacher, quien sigue el legado del apellido que conquistó siete títulos mundiales entre la década de 1990 y los 2000 con Benetton y Ferrari.

El alemán estuvo en el circuito de Fiorano con RM Sotheby's, una compañía de venta de coches de lujo, para promocionar la salida a subasta del Ferrari F2003-GA con el que Michael cosechó cinco victorias [España, Austria, Canadá, Italia y Estados Unidos], una bestia de casi 950 CV de potencia que estaban proporcionados por un motor V10 capaz de alcanzar las 19.000 revoluciones por minuto.

En un vídeo colgado en el canal de YouTube de la empresa canadiense, Mick Schumacher se sinceró sobre lo que era esa época de dominio de su padre en la Fórmula 1 con Ferrari y, después de probar el coche, explicó las principales diferencias con un monoplaza actual.

"Es, obviamente, impresionante poder conducir este coche, no solo el chasis, sino en general el monoplaza. Es uno de los más exitosos que han existido, y te lleva directo a pilotar en los años 2002, 2003 y 2004", dijo el joven germano. "Siempre es un placer para mí y para, digamos, mi amor a este deporte poder conducir este coche".

"Es ligero, es muy manejable en las frenadas y reduciendo la velocidad. Simplemente es un placer pilotarlo si tienes un V10 en la espalda gritando y es muy divertido, aunque también tiene una parte triste, que solo se puede conducir aquí [en el circuito de Fiorano], porque me encantaría llevarlo a una pista más grande", continuó el piloto de Haas.

En la época en la que su padre infundía el temor en los trazados del Gran Circo por su absoluto poder, no era raro ver a Mick Schumacher en el paddock, aunque con poca edad, lo que le deja un mal sabor de boca al no recordar tantas cosas como quisiera.

"No recuerdo mucho para ser sincero, solo algunas cosas que ahora veo y me hubiera gustado recordarlas más, porque creo que fue la cima de nuestro deporte, y es cuando los coches sonaban más alto y se pilotaban mejor", dijo. "Además, las rivalidades eran excepcionales, y me hubiera gustado haber competido en aquella era".

"Estos monoplazas pertenecen a los circuitos, no a los museos para verlos. Deben ser pilotados y ahora este ya casi tiene 20 años, pero se conduce como en el primer día, y se debe tener cuidado con él", comentó el alemán.

Además, dio unas pequeñas explicaciones sobre cómo debía ponerse a los mandos del Ferrari de hace casi dos décadas: "Debo ser suave y darme cuenta de que es una señora mayor que hay que tratar con mimo, tomárselo con calma y disfrutar del viaje".

"La principal diferencia es el peso, te impresiona la sensación de cómo de rápidos son en las curvas de baja velocidad. No tanto en los giros de más velocidad, pero incluso ahí se notan bien, además de que la aerodinámica era impresionante en esa época", continuó. "Es muy diferente, pero tienen algunas cosas parecidas que se pueden usar para estabilizar el monoplaza. Antes tenías control de tracción y todo eso, pero al final el piloto era el que marcaba la diferencia, y eso era lo bueno de esos tiempos".

"Me encanta el sonido que tiene este coche, y ha sido muy bueno volverlo a escuchar en pista en comparación con los de la era turbo, pero ahí es a donde vamos en la actualidad. En mi mente sigo con la esperanza de que podamos volver a los V10 algún día", sentenció el piloto que saldrá de la academia del Cavallino Rampante a final de temporada.

