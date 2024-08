Sauber, en problemas por uno de sus patrocinador en Zandvoort

Esta temporada, Sauber ha pasado a llamarse oficialmente Stake F1 Team KICK Sauber. Debido a ello, la Kansspelautoriteit (Autoridad del Juego de Países Bajos) tiene un problema con la primera palabra del nombre, ya que se trata de una empresa de la industria del juego y de los casinos.

En los Países Bajos se requiere una licencia concreta para estos casos y Stake no la tiene, lo que significa que no pueden visibilizar su marca legalmente ni hacer publicidad en todo su territorio. A raíz de ello, la agencia gubernamental de los Países Bajos ha instado a Sauber y a los organizadores del evento a no utilizar a Stake como patrocinador principal el próximo fin de semana.

La Autoridad del Juego holandesa considera que es importante que Sauber prescinda de su principal patrocinador debido al grupo de personas a la que se dirige el GP, que cuenta con muchos jóvenes.

Las autoridades hablan de un "grupo objetivo vulnerable" y califica de indeseable que las casas de apuestas ilegales se anuncien durante un evento con el alcance y el tamaño del Gran Premio de Países Bajos. Sin embargo, imponer una prohibición no es una opción, por lo que a través de un comunicado en su página web han pedido a Sauber quitar a "Stake" de su nombre de cara a este fin de semana.

Como ya se ha mencionado, Stake no tiene licencia "para el juego" en los Países Bajos e incluso está obligado a mantener a los consumidores que sean holandeses fuera de su plataforma en la medida de lo posible. Por ejemplo, se han instalado geobloqueadores para que no se pueda acceder a su página web desde una dirección IP holandesa. No obstante, la Autoridad del Juego ha descubierto que varios jugadores holandeses están activos en esta plataforma.

Más sobre Sauber: Fórmula 1 Shwartzman se subirá al Sauber F1 en los Libres 1 de Zandvoort

La batalla del año pasado por el patrocinio de McLaren F1

No es la primera vez que hay polémica en Zandvoort con un patrocinador de un equipo de Fórmula 1.

La temporada pasada, McLaren fue patrocinada por una empresa de tabaco (British American Tobacco). Incluso entonces, el Gobierno de los Países Bajos no pudo imponer una prohibición. McLaren hizo un poco de caso a la petición y puso un anagrama del patrocinador en los pontones.

Se repite la historia: Fórmula 1 Sauber F1, ante un problema legal por incluir a Stake en su nombre

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!