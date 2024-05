Sauber cambió el ingeniero de Bottas, que trabajó con Vettel y Sainz

En el Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1, Sauber se presentó con algunas actualizaciones tanto en el alerón delantero como en el trasero para adaptarse a los requisitos específicos de este circuito. Sin embargo, las técnicas no son las únicas novedades del fin de semana, ya que entre bastidores, el equipo sigue creciendo de cara a la llegada de Audi en 2026.

Hace unos días, la escudería suiza anunció la llegada de Nico Hulkenberg a partir del próximo año, apostando por un piloto no solo muy experimentado, sino también de indudable talento. No obstante, no solo están trabajando en el frente de pilotos, ya que en los últimos meses se puso en marcha una campaña de contratación para reforzar la plantilla de cara al próximo ciclo reglamentario.

Entre las novedades está el cambio de ingeniero de pista de Valtteri Bottas, que llegó casi por sorpresa, incluso para el propio finlandés. Hasta la última ronda en el Gran Premio de China, asistiendo al piloto estaba Alex Chan, un ingeniero que tiene una larga historia con los de Hinwil, e hizo la última carrera de Kimi Raikkonen en Alfa Romeo.

Sin embargo, desde este fin de semana, el finlandés empezó a trabajar con un ingeniero de pista diferente, en un cambio con un margen de tiempo muy ajustado: "Creo que esa es una pregunta que hay que hacerle al equipo, fue un cambio bastante repentino. Es un fin de semana al sprint, así que trabajar con un nuevo ingeniero no será fácil, pero intentaremos aprovecharlo al máximo".

De hecho, es bastante inusual que se produzca un cambio así durante la temporada, a menos que las contrataciones llevaran bastante tiempo. Generalmente, se tiende a esperar hasta el final del campeonato, para que piloto e ingeniero puedan encontrar la química adecuada durante el parón invernal.

"Creo que muchas cosas están cambiando y se están produciendo cambios, algunas modificaciones son a largo plazo. No conozco todas las razones que hay detrás de cada decisión que se toma, pero está claro que se está produciendo un cambio, hay gente que se va, aunque también viene gente", añadió Valtteri Bottas.

Su nuevo ingeniero de pista es Steven Petrik, que llega procedente de Ferrari, donde ocupaba el cargo de ingeniero de rendimiento. El estadounidense forma parte del grupo de ingenieros que se formaron con el Cavallino Rampante a través del programa F1 Engineering Academy, y durante sus años en Maranello trabajó tanto con Sebastian Vettel como con Carlos Sainz antes de embarcarse en su nueva aventura en Sauber, donde asumirá un nuevo papel con más responsabilidades.

De hecho, comenzó a trabajar con la escudería hace unos meses, en el papel de ingeniero de pista de Valtteri Bottas durante una prueba de Pirelli en Suzuka unos días después del Gran Premio de Japón. En ese primer momento hubo un contacto inicial, que llevó al equipo a adelantar el cambio, pero el piloto fue informado del cambio hace unos quince días, durante una reunión celebrada tras el Gran Premio de China.

Según el máximo responsable de Sauber, Alessandro Alunni Bravi, fue el director general, Andreas Seidl, quien apretó el acelerador para realizar los cambios a tiempo: "Andreas Seidl decidió anticipar algunas decisiones y empezar a aplicar los cambios que acercarán la estructura actual a la estructura definitiva que tendremos en el futuro".

"Por supuesto, en determinados momentos de la temporada, algunas decisiones, como el cambio de un ingeniero de carrera, pueden tener repercusiones, pero necesitábamos empezar a aplicar estos cambios", explicó. "Ahora nos toca a nosotros integrar al nuevo ingeniero y establecer una buena relación laboral y personal entre Valtteri [Bottas] y el él. Este era sólo uno de los primeros pasos que queríamos dar para establecer una nueva organización en el equipo lo antes posible".

