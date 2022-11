Cargar el reproductor de audio

Después de muchas semanas de espera, y a pesar de que el equipo Williams ya lo había confirmado, al fin se hace oficial la contratación de Logan Sargeant para ser el piloto titular de la escudería de Grove para la temporada 2023 de Fórmula 1. El piloto estadounidense consiguió los puntos necesarios para asegurarse la sexta plaza que necesitaba como mínimo en la clasificación de la Fórmula 2 y lograr la superlicencia obligatoria.

Desde que se introdujo esa especie de carnet de conducir para estar en la máxima categoría del automovilismo, ha habido mucha polémica, ya que algunos se vieron obligados a dejar escapar ese sueño del Gran Circo por no reunir los puntos necesarios, como ocurrió con Colton Herta, sobre el que se rumoreaba que iba a llegar a AlphaTauri desde la Indycar.

Por eso, el siguiente piloto de Estados Unidos en la Fórmula 1 después de Alexander Rossi, llegó tras un curso en la antesala del campeonato que reúne a la élite, fue el elegido para ser compañero de Alexander Albon en Williams. Sin embargo, aún tenía que asegurarse los puntos, y todo se le puso muy de cara cuando dos de sus rivales, Enzo Fittipaldi y Jehan Daruvala se estrellaron en la primera carrera, aunque las tres unidades que logró con una sexta plaza no eran suficientes por el momento.

Ya en el decisivo domingo, el futuro piloto de Williams comenzó dubitativo, dejando espacio en la salida para no tener ningún toque y cruzar la línea de meta en la posición que necesitaba. No obstante, sus rivales tampoco estaban haciendo grandes actuaciones, por lo que su quinto puesto en una carrera en la que Felipe Drugovich y Ayumu Iwasa protagonizaron un bonito duelo que se llevó el japonés.

Tras toda una temporada, y el gran crecimiento de la Fórmula 1 en Estados Unidos, Logan Sargeant se pondrá a los mandos del monoplaza británico en el Gran Circo en 2023 para ayudar a crecer el apoyo que tiene la escudería en un mercado en auge.

"Es un gran honor y un sueño hecho realidad que me den esta oportunidad de competir la Fórmula 1 con Williams", dijo el nuevo miembro de la parrilla. "Quiero agradecer a todas las personas del equipo y de Dorilton Motor Sports el apoyo que me han dado desde el día que me uní a la escudería en el Gran Premio de Estados Unidos de 2021".

"Ser parte de la Williams Driver Academy durante el último año me ha dado una plataforma importante para desarrollarme como piloto y prepararme para este próximo capítulo", continuó. "Estoy listo y emocionado por ser parte de esta aventura mientras que el equipo busca progresar".

Por parte del que es su nuevo jefe, Jost Capito, expresó: "Estamos encantados de anunciar oficialmente a Logan [Sargeant] como nuestro piloto para el próximo año después de obtener la superlicencia tras la última cita de la temporada de F2 en Abu Dhabi".

"Desde que se unió a nuestra academia de piloto a finales de 2021, Logan ha podido integrarse plenamente en el equipo en Grove mientras estaba en el simulador y, más recientemente, en la pista durante las cuatro sesiones de entrenamientos libres en las que ha participado", aseguró el alemán.

"Ha tenido una buena temporada de novato en la F2, y estamos emocionados por ver cómo da el paso a la Fórmula 1, estamos aquí para apoyarle en esa aventura", concluyó el máximo responsable de Williams.

