Sánchez deja su cargo y McLaren F1 se reorganiza

David Sánchez se unió a McLaren procedente de Ferrari en enero de este año, entre una serie de fichajes para aumentar el personal de ingeniería del equipo. Sin embargo, rápido se hizo evidente que sus funciones como director técnico a cargo del concepto y el rendimiento "no estaban alineadas" con las discutidas anteriormente.



El director del equipo, Andrea Stella, asumirá así las funciones de Sánchez como interino, mientras el equipo busca un sustituto para dirigir la parte de rendimiento del equipo.

En un comunicado, Stella remarcó que estaba agradecido por las contribuciones de Sánchez durante su corto periodo en el equipo, pero reconoció que el briefing inicial no se había traducido en la realidad del trabajo.



"Tras reflexivas discusiones entre David Sánchez y la dirección del equipo, se ha tomado la decisión mutua de que David deje el equipo", dijo Stella.



"Tras nuestra reflexión conjunta, se hizo evidente que el papel, las responsabilidades y las ambiciones asociadas con el puesto de David no se alineaban con nuestras expectativas originales cuando en febrero de 2023 aceptó unirse a nosotros".



"Reconociendo esa falta de alineación, tanto David como yo acordamos que sería mejor separar nuestros caminos ahora, para permitirle buscar otras oportunidades que aprovechen mejor toda la escala y amplitud de su notable conjunto de habilidades".



"Valoramos enormemente y con gratitud las contribuciones que David ha hecho durante su tiempo relativamente corto con nosotros, y le deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos."

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, David Sanchez, Rob Marshall, Andrea Stella

La marcha de Sánchez ha provocado una serie de cambios, ya que el ex ingeniero de Red Bull Rob Marshall asume ahora el cargo de diseñador jefe.



Neil Houldley toma las riendas de Marshall como director técnico de ingeniería, mientras que Peter Prodromou sigue en su puesto como director técnico de aerodinámica.



Sánchez había empezado su carrera en la F1 con Renault antes de trasladarse a McLaren en 2007 como aerodinamista sénior, permaneciendo en el equipo durante el primer año en el que Lewis Hamilton conquistó el campeonato del mundo.



El francés fichó por Ferrari en 2012, y estuvo con los del Cavallino Rampante durante más de una década antes de firmar un acuerdo el año pasado para unirse a McLaren para el inicio de 2024.

"Estoy agradecido por la oportunidad de haber formado parte de este equipo", declaró Sánchez.

"Aunque el papel que imaginábamos y habíamos acordado no estaba alineado con la realidad del puesto que me encontré, me voy con respeto por el liderazgo, admiración por la dedicación de mis colegas y aprecio por la franqueza y sinceridad con la que discutimos y llegamos a esta decisión".

"Deseo a este equipo que siga cosechando éxitos en su camino hacia la primera línea de la parrilla, que es donde debe estar. Espero con impaciencia mi próximo reto dentro de la F1", concluyó.