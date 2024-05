La salida de Newey no influirá al futuro de Verstappen en Red Bull F1

Los últimos tiempos han sido bastante convulsos dentro de Red Bull y la ya confirmada baja de Adrian Newey ha sido una gota más en un vaso de Max Verstappen que, en un momento dado, parecía estar cerca de desbordarse, aunque ahora parece haberse tranquilizado todo de nuevo.

Cuando le preguntaron al holandés si la salida del genio británico de Red Bull podría hacerle cambiar de aires, su respuesta fue muy clara: "Por el momento no, creo que la prensa está inventando muchas cosas porque no entienden cómo funcionan los roles dentro el equipo".

Verstappen también reconoció el importante papel de Newey en los éxitos del equipo de Milton Keynes, aunque aseguró que su rol dentro del equipo de F1 ya no era tan relevante como en años anteriores.

"Por supuesto, Adrian, desde que llegó a Red Bull, ha sido increíblemente importante para el éxito del equipo, pero con el tiempo su papel ha cambiado un poco y creo que muchos no entienden lo que hace ahora en realidad. No digo que no estuviera haciendo nada [en cuanto a F1], pero su rol ha evolucionado", explicó el tricampeón del mundo.

Mirando hacia el futuro, el #33 confía al máximo en todo el equipo técnico que se queda en Red Bull y que estos años ya había adquirido una mayor importancia en la creación y desarrollo del monoplaza.

"Mucha gente buena se unió al equipo y ha fortalecido todo ese departamento pero, por supuesto, hubiera preferido que se quedara porque siempre puedes confiar en su experiencia y, como persona, también es un gran tipo con quien hablar".

"Confío mucho en que el equipo técnico que tenemos, más allá de Adrian, es muy, muy fuerte y básicamente han demostrado en los últimos años lo competitivo que es este coche".

"Desde fuera parece muy dramático, pero creo que si realmente sabes lo que está sucediendo dentro del equipo, no es tan dramático como parece".



"Sólo necesitamos tener el coche más rápido, eso es lo que siempre exigí. y es lo que conseguimos desde hace un par de años. Y tenemos un equipo técnico muy fuerte que forma parte del equipo desde hace mucho tiempo. Entonces sí, básicamente, todo continúa como antes", concluyó Max Verstappen, actualmente líder del campeonato de pilotos de la F1 en 2024.

Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

