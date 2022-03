Cargar el reproductor de audio

Después de dos semanas de pretemporada muy positivas para Ferrari, la mayoría de equipos han apostado por ellos antes del inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1.

Sin embargo, desde Barcelona el equipo se ha mantenido en un perfil bajo y ha tratado de minimizar las expectativas, sobre todo sus pilotos, Carlos Sainz y Charles Leclerc, quienes compartirán garaje por segunda campaña consecutiva.

Hablando ya desde el Circuito Internacional de Sakhir, el piloto español aseguró que está intentando no emocionarse demasiado por ahora, pero reconoció que su punto de vista podría cambiar si durante los entrenamientos el F1-75 se muestra realmente competitivo.

Cuando Motorsport.com le preguntó si creía que Ferrari se sentía con posibilidades de ganar, Sainz respondió: "En realidad no, porque es algo todavía no quieres creértelo por completo".

"En tu mente, quieres venir aquí y estar preparado para luchar por la victoria, porque como piloto quieres estar listo, pero también tienes que intentar no caer demasiado en toda esa exageración que ahora mismo nos rodea".

"Estoy preparado para lo que venga porque he estado trabajando para este fin de semana durante mucho tiempo. Pero tal vez lo esté un poco más después de la FP1, FP2, FP3, quizás tras esas sesiones empiece a poner mis expectativas un poco más alta o más bajas".

En la otra parte del box, Charles Leclerc, que ha elogiado el trabajo de Ferrari en estas últimas semanas, cree que es Red Bull el equipo que tiene la ventaja sobre el resto en este momento.

"Quizás soy un poco más pesimista", dijo el piloto monegasco. "Siento que todavía estamos un poco por detrás de Red Bull".

"No creo que estemos un segundo por detrás como el año pasado, o incluso más la temporada anterior. Siento que vamos a estar más cerca, eso seguro, así que esto ya es una buena señal".

"Pero sigo pensando que son los favoritos. Así que tenemos que trabajar tanto como podamos mañana para aprovechar el día y estar lo más preparados posible para el sábado, y con suerte estaremos luchando por la victoria. Pero todavía nos veo un poco por detrás de Red Bull".

Pese a que todavía no está seguro de la competitividad real de Ferrari, Leclerc afirmó que el equipo tenía muchas razones para estar satisfecho con lo que ha hecho durante este invierno.

"Creo que en realidad estamos muy bien preparados. Se han realizado todas las pruebas que queríamos durante los test de pretemporada".

"No tuvimos ningún problema importante, lo cual es una gran señal. Creo que esta es la razón principal por la que tenemos una sonrisa en la cara después de las pruebas".

"No por la competitividad, porque para eso no lo sabemos todavía, sino por la fiabilidad, por no tener ningún problema y por trabajar bien en general como equipo", concluyó Leclerc en la previa del Gran Premio de Bahrein.