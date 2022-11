Sainz propone sanciones por provocar banderas rojas en F1

Cargar el reproductor de audio

La polémica sobre sancionar o no a un piloto que provoca una bandera amarilla o roja durante la clasificación, regresó en el Gran Premio de Sao Paulo, cuando George Russell se quedó en la grava antes de que comenzara a llover con intensidad en el circuito de Interlagos. La acción del piloto británico hizo que nadie mejorara su crono, por lo que Kevin Magnussen se llevó la primera pole position de su vida, aunque no ha sido el único episodio en el que una primera posición se decide así.

En el Gran Premio de Mónaco de la pasada campaña, Charles Leclerc también se estrelló en los instantes finales, y en el mismo escenario, años atrás, Michael Schumacher aparcó en la penúltima curva para tratar de conservar su privilegio de salir primero.

Sobre ello se le preguntó a Carlos Sainz, quien se ha visto perjudicado en varias ocasiones con situaciones así, y dijo: "Sin decir si fue a propósito o no, creo que entre los pilotos tenemos una opinión de que si hay una bandera amarilla o roja, intencional o no, debería hacerse algo con ese piloto, porque compromete al resto, incluso si ha sido queriendo o no".

"Deberías recibir una penalización por eso si es intencional, porque de lo contrario, todos vamos a jugar con eso", continuó el español. "Hemos visto cosas así en los últimos años y se ha reflejado en los medios de comunicación".

"Los 20 pilotos que estamos involucrados en ese tipo de incidentes, sabemos inmediatamente si lo han provocado a propósito porque no somos estúpidos. No lo voy a comentar porque es algo del pasado, y solo voy a decir que si hubiera una regla así en Q3, tendrías algo que ganar, pero también algo que perder", explicó el madrileño de Ferrari.

Los miembros de la parrilla suelen reunirse para discutir sobre los temas de importancia, y aunque reconocer que se ha hablado de las banderas amarillas y rojas en dichas reuniones, no se ha llegado a un acuerdo: "Creo que es algo que debemos discutir, lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero no hemos llegado a una conclusión. El año que viene debería hacerse".

"Pienso que, o bien se anulan vueltas, o bien se penaliza con tres o cinco puestos si sale una bandera amarilla o una roja en la clasificación, lo que significa que el incentivo de hacer eso desaparece inmediatamente", aseguró Carlos Sainz.

"Y también nos obliga a los pilotos a comportarnos y a comprometernos con la vuelta", comentó. "No hemos hablado mucho de ello, creo que desde Mónaco, desde la última carrera en la que ocurrió algo así, no sé si algunos pilotos lo sacarán a relucir en la reunión de mañana o no".

