Sainz revela al único deportista al que tendría vergüenza de conocer

La vida de Carlos Sainz está relacionada con el automovilismo desde que nació, y es que en su casa siempre se ha respirado gasolina. Su padre, el mítico Carlos Sainz Sr., fue bicampeón del mundo de rallies, y todo un impulsor del deporte de motor en España.

Gracias a sus actuaciones, miles de niños querían ser piloto, y aunque el pequeño de la familia madrileña optó por los circuitos, gracias en parte por otro compatriota que triunfó en la Fórmula 1, un tal Fernando Alonso, también tiene aficiones fuera del asfalto.

El actual piloto de Ferrari ha conseguido hacerse un hueco en la máxima categoría del automovilismo gracias a sus dotes al volante y sacrificio, pero no es ningún secreto su amor por el golf. En una entrevista con el New York Times, el español habló sobre una figura de esa modalidad deportiva a la que respeta y que tendría incluso vergüenza si se diera el caso de conocerla, y no es otro que Tiger Woods.

"Tiene cierta aura, un carisma", reconoció Carlos Sainz sobre el mito estadounidense. "Es el tipo que cambió por completo la historia de su deporte, siempre he admirado a la gente que puede cambiar su categoría, y Tiger [Woods] hizo exactamente eso. En mi opinión, ha tenido el mayor impacto en su propio deporte".

"Incluso ahora puedes ver que algo sucede a su alrededor cuando camina por el campo de golf, y todo el mundo quiere que gane", explicó el madrileño. "A pesar de toda la controversia que ha sufrido, el 99% de las personas quieren seguir viéndole ganar. Piensa en otro deportista que tenga esa aura a su alrededor... no hay otro".

"Para mí, también es un caso digno de estudio, porque es muy interesante ver cómo alguien puede ser tan carismático, cómo todos quieren que gane, aunque haya cometido errores. Me parece un personaje fascinante, y espero que algún día tenga la oportunidad de conocerlo porque es un gran héroe", dijo el piloto del equipo de Maranello.

Carlos Sainz se imaginó ese encuentro en un hipotético escenario, y reconoció lo que le pasaría a muchos aficionados: "Es la única persona con la que me daría un poco de vergüenza encontrarme. Es extraño decir eso porque ya he conocido a Rafa Nadal y a Michael Schumacher, pero creo que Tiger me impresionaría".

A pesar de que siempre muestra su pasión por el golf a través de sus redes sociales, el de Madrid cree que nunca podría haberse dedicado de manera profesional a ese deporte por una sencilla razón: "Nací para correr, para ser bueno en ello, y si no hubiera sido piloto, dudo que Dios me hubiera bendecido con dos grandes talentos como para ser golfista".

"Me dio el de las carreras, así que trato de aprovecharlo al máximo, y de momento, no me va mal", dijo Sainz. "Habría intentado ser otra cosa, pero no habría tenido éxito en el golf porque creo que todo el mundo nace con un propósito".

