Sainz: "La relación entre compañeros es fácil si no te juegas el mundial"

Carlos Sainz y Lando Norris forman un dúo cómico como compañeros en McLaren. Ambos jóvenes, con un carácter alegre y un gran sentido del humor, han dejado numerosas imágenes que han provocado risas en los circuitos y las redes sociales en 2019, su primer año como vecinos de box.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el español admitió que no esperaba tener una relación así, pero celebra haber encontrado a un compañero como el inglés. "Ha sido una agradable sorpresa, ya sabes, encontrar a alguien como Lando con quien me llevo muy bien", explicó.

"Nos las arreglamos para ser súper competitivos en la pista, y cuando estamos en una reunión con los ingenieros, bromeamos sobre quién fue más rápido en qué curva antes de la clasificación, bromeando en plan 'voy a ir más rápido ahora en la clasificación por aquí, no te preocupes'. Es competitivo pero saludable".

Sin embargo, Sainz también es consciente de que la tensión aumenta según crece el botín por el que ambos compañeros luchan: "Estoy seguro de que si luchamos por ser primero o segundo, no sería tan fácil ni tan agradable. Pero al menos hemos encontrado este genial entorno de estabilidad que estoy seguro de que el equipo valora".

En la entrevista, a Sainz se le habló más directamente de los roces que parecieron surgir entre Vettel y Leclerc la pasada temporada, y el madrileño insiste en que es más sencillo cuando luchas por posiciones más traseras.

"Creo que sí", respondió ante la pregunta de si debería ser fácil separar la rivalidad en pista y la relación fuera de ella. "En realidad creo que debería ser bastante fácil, a menos que estés luchando por el mundial. Creo que un título pone a todos mucho más nerviosos, mucho más tensos. Creo que es aceptable, pero me parece que hasta que no pelees por un mundial, donde todo se vuelve mucho más nervioso y tenso, creo que la atmósfera fuera del coche siempre debería ser al menos decente".

Volviendo a Norris, que le igualó en el duelo en clasificación pero al que superó ampliamente en puntos y posiciones, comparó cómo es su trato con él y cómo fue con otros compañeros: "Ya con Nico [Hulkenberg] fue un poco así. Tal vez Lando esté aún más relajado o no sé... no quiero compararlos, pero Lando bromea mucho. Nico es un poco más tranquilo".

"Me he llevado bien con todos mis compañeros de equipo. Con Max [Verstappen] fue... en realidad, ahora es probablemente uno de los tipos con los que mejor me llevo fuera del equipo en el paddock, así que... Me he llevado bien con todos, pero tal vez la situación de este equipo nos ayuda a Lando y a mí a llevarnos bien", concluyó.

Las fotos entre Norris y Sainz, siempre alegres

