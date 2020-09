Sainz: "Hay gente que duda que pueda ganar en F1, pero yo confío"

Carlos Sainz lo dio todo en el GP de Italia, pero no pudo impedir el triunfo de Pierre Gasly. Sin embargo, fue un resultado histórico, su mejor posición en Fórmula 1, su primer podio presencial tras no haber podido estar en la ceremonia de Brasil 2019, y el podio número 101 de España en la máxima categoría.

Pese al éxito de la carrera, Sainz admitió sentirse algo decepcionado por haber terminado tan cerca de ganar (a solo cuatro décimas), y explicó por qué un segundo puesto le deja esa sensación.

Además, envió un mensaje al mundo, que no siempre confía en él como merece. "A mí me gusta ganar y es lo que me apetece hacer en la Fórmula 1", dijo en un encuentro ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Sé que hay gente que duda que algún día pueda hacerlo, de que sea capaz, pero yo confío y cuando vienen oportunidades como la de hoy, si no gano, me cabreo. Era una oportunidad muy buena y se nos escapó por poco y por cosas fuera de nuestro control".

"Eso explica mi gen competitivo y mi gen en general en la vida. Era una buena oportunidad para recordármelo a mí mismo y a todo el mundo, que mi objetivo en F1 es ganar algún día".

Sainz y su ambición en Italia: "I want this win": el emocionante mensaje de Sainz en Monza

Pese al sabor agridulce, ya en frío, Sainz analizó su rendimiento y se mostró orgulloso: "Lo hemos dado todo. El ritmo que llegué a tener en esas vueltas persiguiendo a Gasly con neumáticos usados era algo que ni yo mismo me esperaba, y si lo analizo, veo que no me he dejado nada de nada, no me puedo ir demasiado descontento a la cama".

"Sí, se me ha escapado mi primera victoria en F1 por cuatro décimas, pero es que no podría haber hecho nada diferente. Sin esa bandera roja, la victoria estaba al alcance de mi mano".

Según fue transcurriendo la entrevista, Sainz cada vez lamentaba menos la oportunidad perdida, y señaló la prohibición del 'modo fiesta' como clave en el desenlace de la carrera. "Hoy se iba a otro ritmo quizás por no tener ese extra de motor que da unas dos o tres décimas por vuelta, lo que me faltó para ganar. Cada vez me dan menos rabia esas cuatro décimas, porque hoy ni Bottas podía adelantar a un coche que iba ocho décimas más lento que él en Q1", dijo en referencia a cómo se defendió su compañero Lando Norris del Mercedes de Bottas. Muchos creen que a Sainz le faltaron dos vueltas, o una, para poder atacar a Gasly. Cuando se le preguntó al piloto cómo esperaba intentarlo, explicó: "Si hubiese estado un pelín más cerca de Gasly en la última vuelta, me habría tirado en alguna de las chicanes, aunque me hubiera pasado de frenada". "Pero le habría tirado el coche seguro, por la oportunidad que era y porque tenía margen con Stroll detrás por si me salía de pista. Todo esto lo calculo y mido mis riesgos, pero no se ha dado

El madrileño sabe que será complicado volver a tener opciones de podio tras fallar a la vez por primera vez en ocho años los Ferrari, Mercedes y Red Bull, pero tiene claro que ha mandado un mensaje más al mundo de la Fórmula 1: "Sobre todo porque lo que me hace más ilusión de todo es el ritmo que llevé en los dos primeros stints, cuando parecía que lo tenía todo perdido y logré luchar por la victoria. Ese mensaje, ese espíritu de lucha, de no rendirte, es con lo que me quedo y con lo que se han quedado con los equipos".

